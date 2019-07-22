"Децентрализацию надо завершить. Потому что если снова заберут деньги у общин, села вымрут лет за 40"

- Ну, что-то есть новенькое? Какие интересные кандидаты? - спрашивает человек в праздничном наряде "белый верх, черный низ".

- Та где там, одни старые морды, - отвечает женщина в синем платье в зеленые розы. Говорят возле участка №3 в селе Белозерье Черкасского района.

В 1,5 км отсюда находится одно из самых наименьших сел области - Басы. Исторически это была улица Белозерья. В 1954-м хутору предоставили статус села. Сейчас здесь зарегистрирован 21 житель.

Грунтовка идет через сосновый лес. Среди деревьев начинаются дома - одно и двухэтажные.

В 8:30 в селе не видно ни души. Только лают собаки. Возле одного дома слышен детский смех. Захожу во двор мимо пса, который ластится на спине. Дом приоткрыт, с веранды зову хозяев. В халате выходит 45-летняя Леся Штельга. Отмахивается от мух - их здесь много, потому что за домами начинается Ирдынское болото. Приглашает присесть на скамейке.

- Не пойду на эти выборы, потому что три недели назад сделали операцию. Проходила медосмотр по работе, обнаружили онко. Думала, получу отпускные и перекрашу окна, наведу лад во дворе. А все деньги пошли на операцию.

- Если бы поменьше забирали на налоги, - рассуждает об ожидаемых изменениях в государстве. - Работаю на минималку. 500 гривен ежемесячно трачу, чтобы добраться на работу в Смелу. Более полутысячи забирают на налоги. Странная эта политика. Говорят, что поднимают зарплату, а на руки получаешь на треть меньше. Вот только за счет огорода, цыплят и свиней выживаем.

В поселении централизованного газоснабжения нет, готовят пищу на газу из баллонов. Зимой для прочистки дороги нанимают трактор. Во время вьюг остаются без света несколько суток.

- Вроде и хорошо здесь жить. Тихо, воздух хороший. Но интернет плохой. Иногда кажется, что никому мы здесь не надо.

По дороге с клетчатой сумкой с рынка в Белозерье идет 74-летняя Нина Цыбенко. На вопрос, будет ли голосовать на выборах, смеется.

- А поменяется хоть что-то? Хожу, голосую, а ничего в этой стране не видно. Ни дороги не постелили, ни заработка не прибавили. Пустые разговоры, а на деле люди из нужды не вылезают. Надо деньги на операцию дочери. Она пошла заработать, орехи на дереве собирать, и упала. Сломала позвоночник. Врач говорит, надо 10 тысяч гривен. А разве у меня печатная машинка? - Нина Ивановна закрывает глаза пальцами и начинает тихо плакать.

- Да и честно говоря, не помню, где мои документы. Надо дома посмотреть. Как найду, то может еще и пойду. Хотя понятия не имею, за кого голосовать, - прощается.

За коваными воротами двухэтажного дома бесится пес. После звонка из-за калитки выглядывает женщина в светлом платке, джинсовке поверх мужской рубашки. Морщины на лице, как и руки припорошенные землей.

- К большому сожалению, я не могу проголосовать. Хотя очень хотела бы, - говорит 76-летняя Валентина Степаненко. Во время разговора переходит на украинский. - Нет гражданства, только вид на жительство. За политической ситуацией слежу, мне это интересно. А здесь на хуторе никто на выборы не пойдет. Как-то одна женщина сказала, что будет голосовать, если за это что-то дадут. Ну как так можно? И эти люди хотят улучшения - больше денег, лучше жить. Хочешь хорошо жить - умей доброе делать.

Приглашает во двор. Возле дома растут молодой сливовый и яблочный сады. Сбоку - вырезанные фигуры из дерева. Говорит, вырезает в холодное время, когда нет огородной работы. В доме показывает фигурные изделия на потолке. На стенах - лепнина.

- Мои родители из российского Саратова, а я родилась в Худяках под Черкассами, там и замуж вышла. Потом поехала в Магадан на заработки. Бралась за разную работу, - Валентина Семеновна опирается на сапу. - Как вернулась в Украину и купила этот дом, часто слышала от местных, что жирую. Потому что имею северную пенсию. Так я ее заработала.

К соседнему дому подъезжает машина. Выходят мужчина, женщина и девушка-подросток. Идут во двор.

- На выборы пойдем. Но после того как тещу с днем рождения поздравим, - тракторист 44-летний Николай Кучеренко держит букет желтых георгинов. - Дочка в этом году впервые пойдет на выборы. Мы будем голосовать за разных кандидатов.

Я давно поддерживаю одного кандидата, слежу за его деятельностью. Хотя с годами все меньше веришь, что твой голос что-то значит. Выбрали Зеленского, чтобы он поменял эту систему. Куда ни глянь - коррупция. Каждый раз только обещания.

К центру села добираюсь маршруткой Шевченково - Черкассы. Курсируют каждые 20 мин. Со мной садятся женщины в светлых платьях. Между собой приветствуются словами "с праздником". Выходят перед сельсоветом. Там разместился избирательный участок №1.

- А Зеленский, чертяка, такие дела воротит, - говорит брюнет в полосатой рубашке собеседнику. Того не видно, потому что стоит за колонной. Сбоку бегает девочка, на вид лет 6, брюнета зовет дедушкой. - До него никто такого не делал. А как эти начальнички на него смотрели.

В кабинете сельского головы 57-летнего Владимира Мицука - экран камеры наблюдения, видно вход в здание.

- Раньше сельский голова мог повлиять на людей. Спрогнозировать результаты выборов. Но не сейчас. Пенсионеры хотят, чтобы вернулись колхозы и стали большие пенсии, а газ - по 20 копеек. Их не интересует развитие громады. Я много в каких странах был, перенимал опыт развития общин, как это делается в Европе. Децентрализацию надо завершить. Потому что если снова заберут деньги у общин, села вымрут лет за 40.

Чтобы люди в Басах проголосовали, нанимали автобус. Да они отказались. Устали слушать политиков, устали верить. Видят, что за кого ни проголосуешь, легче жить не становится. Поэтому многие игнорируют выборы, - говорит председатель.

К участку №3, расположенному в школе, проводят двое 11-летних ребят с рюкзаками. Идут из центра села, носили голове избирательного участка обед. Их наняли.

- Мы как газетки носили, то находили 45 тысяч шагов. Это около 20 километров. Заходили на такие улицы, никогда там не были и не знали о них. Зато село изучили. Есть у нас улица Бедана, ее длина 12 километров. Как пошли туда, то поняли, что действительно, "беда нам".

Председатель комиссии подводит к столу со списками избирателей с восьми улиц Белозерья и с хутора Басы. На 15:49 из поселения свой голос за кандидатов в депутаты отдали три человека. К концу дня их было семеро.