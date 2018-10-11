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пятница, 12 октября 2018 06:50

Балух завещал похоронить его на берегу Днепра

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Украинский политзаключенный 47-летний Владимир Балух прекратил голодовку в следственном изоляторе Симферополя 9 октября. Не употреблял полноценно еду 204 дня, протестуя против приговора суда.

— Когда он прибудет в колонию, намеревается продолжить свой протест, — говорит 31-летняя Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. — Заявил, что не наденет тюремную робу.

У Владимира Балуха есть подозрение на язву или панкреатит.

"Понимая последствия голодания, обращаюсь к вам и прошу выполнить последнюю волю: в случае смерти не оставлять мое тело на оккупированной территории, — пишет он в письме 9 октября. — Место захоронения оставляю на выбор семьи. Я бы хотел, чтобы это была сельская местность на берегу Днепра возле Киева".

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря позапрошлого года. Утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух считает, что стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию — за флаг Украины, который он вывесил на собственном доме.

3 октября так называемый Верховный суд Крыма изменил приговор с пяти лет колонии до четырех лет и 11 месяцев.

Незаконно осужденный в России режиссер 42-летний Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Не употреблял еду в течение 145 дней с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

"Выглядит полностью здоровым", заверяет уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, 63 года:

— Регулярно принимает еду под наблюдением медиков.

В мае 2014-го Олега Сенцова задержали в Крыму. Обвинили в подготовке терактов. Приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Украинский военный 29-летний Александр Шумков прекратил голодовку 1 октября. Он не ел в течение 130 дней.

— Неделю назад начал понемногу питаться, — говорит его тетя Людмила Шумкова. — Потому что выдерживать два-три судебных заседания еженедельно ему не хватает сил. Пьет сладкий чай, ест овсянку.

В прошлом году Александра с территории Украины похитили российские спецслужбы. Его незаконно удерживают в следственном изоляторе города Брянск. Обвиняют в участии в "Правом секторе", который запрещен в РФ. Шумкову грозит от двух до шести лет лишения свободы.

9 октября из оккупированного Крыма в Москву начали этапировать политзаключенного 41-летнего Евгения Панова. 13 июля его приговорили к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку терактов на полуострове.

Автор: Юлия ПАСИЧНЫК
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Дата
12
октября

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