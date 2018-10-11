Азарова подозревают в получении взятки

Бывшего премьер-министра 70-летнего Николая Азарова и его сына Алексея, 47 лет, подозревают в получении взятки на сумму более 140 млн грн.

Это произошло в 2010-м. Деньги были заплачены за назначение на должность первого вице-премьера, говорят в Генпрокуратуре. Тогда ее занял Андрей Клюев.

Азаров фигурирует в нескольких уголовных осуществлениях. Его подозревают в завладении сжиженным газом на 2,2 млрд грн и незаконной выплате пенсии с переплатой в 585 тыс. грн. В 2015 году открыли дело за призывы экс-премьера к захвату власти в Украине.

Николай Азаров возглавлял правительство с марта 2010-го до 28 января 2014 года. Во время Майдана убежал в Россию, скрывается там. С июня 2014-го его разыскивает Служба безопасности Украины.

В Москве создал "Комитет спасения Украины". В него вошли бывшие нардепы от Партии регионов Владимир Олийнык и Игорь Марков. Называли себя "правительством в изгнании".