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пятница, 12 октября 2018 00:00

Азарова подозревают в получении взятки

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Бывшего премьер-министра 70-летнего Николая Азарова и его сына Алексея, 47 лет, подозревают в получении взятки на сумму более 140 млн грн.

Это произошло в 2010-м. Деньги были заплачены за назначение на должность первого вице-премьера, говорят в Генпрокуратуре. Тогда ее занял Андрей Клюев.

Азаров фигурирует в нескольких уголовных осуществлениях. Его подозревают в завладении сжиженным газом на 2,2 млрд грн и незаконной выплате пенсии с переплатой в 585 тыс. грн. В 2015 году открыли дело за призывы экс-премьера к захвату власти в Украине.

Николай Азаров возглавлял правительство с марта 2010-го до 28 января 2014 года. Во время Майдана убежал в Россию, скрывается там. С июня 2014-го его разыскивает Служба безопасности Украины.

В Москве создал "Комитет спасения Украины". В него вошли бывшие нардепы от Партии регионов Владимир Олийнык и Игорь Марков. Называли себя "правительством в изгнании".

Автор: Екатерина КОБА
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