Антон Дробович возглавил Институт национальной памяти

4 декабря по результатам конкурса Кабинет министров назначил руководителем Украинского института национальной памяти 33-летнего Антона Дробовича.

Руководил образовательными программами в мемориальном комплексе Холокоста "Бабий Яр". Специалист по современным коммуникациям, культуролог. Кандидат философских наук и магистр правоведения. Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований. В 2014 году добровольцем воевал на Донбассе.

В интервью Дробович говорил, что на посту руководителя УИНП хочет превратить политику памяти на более взвешенную и либеральную. Считает декоммунизацию незавершенной:

— Нельзя за пять лет изменить то, что насаждали на протяжении десятилетий, — говорит Дробович. — Институт должен стать понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога. Нужно прилагать больше усилий для сохранения памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других.

В декларации Антона Дробовича за 2018-й указано две квартиры в общей собственности и автомобиль "Фольксваген Поло" 2004 года. За преподавательскую деятельность заработал более 93 тыс. грн. В "Фонде поддержки международного сотрудничества Украины" — почти 53 тыс. грн. Еще 357 393 грн получил от предпринимательской деятельности.

Женат. Детей нет.

Предыдущий руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович стал народным депутатом от "Европейской солидарности" в ноябре. Возглавлял УИНП с 2014-го.