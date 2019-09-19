Александр Тупицкий стал председателем Конституционного суда

Председателем Конституционного суда стал 56-летний Александр Тупицкий. Его избрали на спецзаседании судей 17 сентября.

Предыдущая руководительница Наталья Шаптала написала заявление об отставке.

Тупицкий родился в селе Белозерье недалеко от Черкасс. Окончил Харьковский юридический институт. С 1988-го работал в прокуратуре Донецка. Возглавлял Куйбышевский райсуд города. Работал в апелляционных судах Донецкой, Львовской, Днепропетровской областей. В 2013 году попал в Конституционный суд.

Имеет жену, сына и дочь. В прошлом году заработал 2,9 млн грн. В поселке Кореиз возле Ялты в Крыму имеет дом и земельный участок. В Донецке на семью записаны гараж, земельный участок и квартира. В Киеве судья арендует дачу. У жены есть автомобиль "БМВ Икс 6" 2012 года выпуска.

Конституционный суд проверяет законы на соответствие Конституции и толкует Основной закон. В его состав входят 18 судей - по шестеро назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. Среди судей КС тайным голосованием выбирают председателя на три года.