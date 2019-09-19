Александр Тупицкий стал председателем Конституционного суда

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2133
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Просмотров: 1368
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Просмотров: 765
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 288
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1179
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2772
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 972
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4500
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 351
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4500
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5094
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31221
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 153
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 07:05

Александр Тупицкий стал председателем Конституционного суда

  Комментировать
 

Председателем Конституционного суда стал 56-летний Александр Тупицкий. Его избрали на спецзаседании судей 17 сентября.

Предыдущая руководительница Наталья Шаптала написала заявление об отставке.

Тупицкий родился в селе Белозерье недалеко от Черкасс. Окончил Харьковский юридический институт. С 1988-го работал в прокуратуре Донецка. Возглавлял Куйбышевский райсуд города. Работал в апелляционных судах Донецкой, Львовской, Днепропетровской областей. В 2013 году попал в Конституционный суд.

Имеет жену, сына и дочь. В прошлом году заработал 2,9 млн грн. В поселке Кореиз возле Ялты в Крыму имеет дом и земельный участок. В Донецке на семью записаны гараж, земельный участок и квартира. В Киеве судья арендует дачу. У жены есть автомобиль "БМВ Икс 6" 2012 года выпуска.

Конституционный суд проверяет законы на соответствие Конституции и толкует Основной закон. В его состав входят 18 судей - по шестеро назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. Среди судей КС тайным голосованием выбирают председателя на три года.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Александр Тупицкий стал председателем Конституционного суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 61227
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 34329
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 32625
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 24669
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 23436
Политика
"Зеленский скучает на посту президента"
"Зеленский скучает на посту президента"
Народные депутаты каждое воскресенье бегают четыре километра
Народные депутаты каждое воскресенье бегают четыре километра Просмотров: 261
Сожгли дом Валерии Гонтаревой
Сожгли дом Валерии Гонтаревой Просмотров: 189
Зеленский распустил Центральную избирательную комиссию
Зеленский распустил Центральную избирательную комиссию Просмотров: 63
Украинцы переживают "медовый месяц"
Украинцы переживают "медовый месяц" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Голосов: 1339
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua