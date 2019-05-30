Александр Данилюк стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов 43-летнего Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Указ опубликовали на сайте Администрации президента.

- Секретарь СНБО - это одна из ключевых должностей в стране, где пятый год идет война, - говорит 47-летний Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

- Профессиональный уровень Александра Данилюка выше уровня Парубия, который был секретарем Совета в 2014-м. Надо дать время, чтобы оценивать его деятельность без эмоций.

СНБО - это совещательный орган. Но четыре года не выполнял своих обязанностей. За это время должны отработать единую модель поведения силовых структур в противостоянии российской агрессии.

Совету нацбезопасности и обороны следует предоставить расширенный круг полномочий. Сейчас он не может влиять на процессы. Все годы независимости это была должность без властных полномочий. Когда человека надо было и отодвинуть от реальных механизмов влияния, а с другой стороны, не обидеть, то назначали туда. И во времена Януковича, и во времена Ющенко секретари почти не были причастны к развитию украинского войска, созданию оборонной концепции или интеграции в НАТО. Это был отстойник, куда отправляли сбитых летчиков, политических пенсионеров.

Есть большой вопрос, удастся ли переформатировать его работу. В 2014 году была ожесточенная борьба за эту должность. Потому СНБО должен был стать органом с реальным влиянием на силовой блок. Но этого не произошло.

Это должна быть структура, где производят стратегии. И у нас за пять лет так и не выработали механизм деоккупации Донбасса и Крыма. Это первое, чем должен заняться Данилюк. Показать дорожную карту.

Александр Данилюк почти два года был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.

С должности ушел из-за конфликта с премьером. До этого работал в украинских и иностранных частных компаниях. На государственную службу вернулся в 2005-м при премьер-министре Юрии Еханурове. Занимался приватизацией Криворожстали. Был внештатным советником президента Виктора Януковича. Возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. С июля 2014 года - постоянный представитель президента Петра Порошенко в Кабинете министров. Через год стал заместителем главы Администрации президента.

С женой Ольгой имеет сыновей - 15-летнего Ричарда и Владимира, 8 лет.

По декларации за 2018 год супруги владеют домом площадью 290 кв. м в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области и земельным участком. Ездит Данилюк на арендованном внедорожнике "Вольво". Общий доход семьи составил 1,05 млн грн.