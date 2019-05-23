Администрацию президента возглавил адвокат Коломойского

Сегодня пятый день 41-летний Владимир Зеленский работает президентом.

20 мая принес присягу на верность украинскому народу в Верховной Раде. Принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил. Встретился с председателями парламентских фракций и групп. И издал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах 21 июля.

К Администрации президента открыли ворота с ул. Банковой и убрали кордоны Нацгвардии, проход сделали свободным.

Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба и назначил на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой Администрации президента, коллега по студии "Квартал-95" Сергей Шефир - первым помощником. А лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов - первым заместителем председателя СБУ. На должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны пошел экс-министр финансов Александр Данилюк. 21 мая президент подписал, а 22 отменил указ о назначении заместителем главы АП Елены Зеркаль. Она работает заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. На эту должность в Администрацию согласился дипломат Вадим Пристайко, глава миссии Украины при НАТО.

- Зеленский назначает людей из своего окружения, потому что не имеет других. Разговоры об экспертной команде, которая готовила реформы, оказались пустыми, - говорит 45-летний Евгений Дикий, ученый, публицист, бывший командир роты батальона "Айдар".

- Командой "95 квартала" пытаются заткнуть дыры. Кроме нее - есть команда Коломойского. Тех не интересуют второстепенные должности. Игорь Валерьевич прилетел в Украину. Хочет показать, кто реально ею руководит. Назначение Богдана - четкий сигнал.

Зеленский имеет общую психологическую черту с Порошенко. Доверяет тем, кого персонально знает. Между "профессионалом" и "своим" выберет второе. Боится, что остальные кинут.

Назначение руководителем Генштаба генерала Руслана Хомчака - пример цинизма. На выборах Зеленский упрекал Порошенко за советский генералитет. А теперь сам делает на него ставку. Назначает человека, который формально отвечал за Иловайскую операцию (в боях за Иловайск Донецкой области в августе 2014 против украинской армии выступили регулярные российские войска. Погибли 459 украинских бойцов, по официальным данным. - ГПУ).

Легенда о "новых лицах" развеялась. Оставить Муженко было бы неправильно с политической точки зрения. Но на практике Хомчак - новый человек из старой команды. Он соратник Муженко. Они совместно несут ответственность и за позитивные изменения в армии, и за негативные. Так и не смогли реформировать верхние звенья военного руководства, внедрить стандарты НАТО. С одной стороны, назначение Хомчака - это гарантия, что не будет отката, разрушения. С другой - не стоит ожидать радикальных положительных сдвигов, реформ и приближения к стандартам НАТО.

На руководящие должности надо искать некоррумпированных профессионалов. Задача непростая, в стране - кадровый кризис. Брать неопытных рискованно. Большинство опытных - из системы, провалилась. Но при желании, в сорокамиллионной стране можно найти. Например, на уровне полковников есть боевые спецслужбисты, которые не вросли в коррупционные вертикали. Надо искать не "своих", а правильных.

"Андрей Богдан не имеет права занимать должность главы АП на основании Закона "Об очищении власти "(более трех лет работал в правительстве Николая Азарова уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, его должность подпадает под закон об очищении власти, разъяснили в Минюсте. - ГПУ), - пишет 44-летняя Татьяна Козаченко, председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте, в "Фейсбуке".

- Президент ставит себя выше закона и показывает на всю страну истинное отношение к верховенству права. Теперь ничто не мешает каждому поступать так же: игнорировать закон ".

- Зеленский реально хочет взять власть в свои руки, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года. - Запустил перевыборы в парламент. Планирует провести туда как можно большую партию "Слуга народа" и сформировать большинство. Но ему надо назначить "своих" людей на ключевые должности. В Администрации президента Зеленскому нужен тот, кто профессионально разбирается в нашей хитрой юридической системе. Умеет находить в ней щели, чтобы протянуть нужны инициативы, не нарушая закон. Андрей Богдан - такой человек. Хорошо разбирается в юридических аспектах, умеет решать проблемы. Он будет обеспечивать для Зеленского постепенное фактическое взятие власти.

Богдан - юрист олигарха Игоря Коломойского. Был в партийном избирательном списке БПП. Но другие партии не хотели видеть его там именно из-за связи с Коломойским. Это сотрудничество и является главным риском его назначения. Но в наших реалиях трудно найти весомого чиновника, который бы не сталкивался с Игорем Валерьевичем. Поэтому должны следить, чтобы интересы Коломойского не начали вылезать. Потому что возникнет недовольство Зеленским на международном уровне. Прежде всего, со стороны Соединенных Штатов.

Богдан является компромиссным вариантом для всех окружающих Зеленского. Идеальным должен был быть такой же, как Богдан,с его навыками и умениями, но без связей с предыдущей властью и олигархатом.

Зеленскому придется меняться

- Кроме войны, много бед, делают украинцев несчастными, - говорит президент 41-летний Владимир Зеленский во время инаугурации 20 мая. - Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении. Я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а действий.

- Речь Зеленского была рассчитана на его избирателей, - говорит политолог 30-летний Николай Давидюк. - Но не было обращения к элитам. Поэтому выступление скорее народное, чем государственное. Пытался понравиться людям. Это совпадает с его образом человека из-за пределов системы. Пока он движется по сценарию сериала "Слуга народа".

Не сказал о международном направление страны - ни о НАТО, ни о ЕС. А нам не надо забывать о внешнем векторе. Выстоять в одиночестве против России практически невозможно.

Ошибкой было агрессивное обращение к правительству (посоветовал взять листы и написать заявления об увольнении. - ГПУ). Текст писали не политические стратеги, а сценаристы "95 квартала". Но в какой-то момент надо перестать быть кандидатом или персонажем сериала Голобородько. И начать принимать государственные решения. Ему придется меняться.