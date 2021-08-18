"700 судей получили полномочия вопреки Конституции"

- В 1991 году у нас были хорошие перспективы. Украина была наиболее развитой республикой Союза. Надеялись, что стремительно пойдем вверх и обгоним европейские страны. Но надо было иметь другую систему власти, - говорит 77-летний Александр Мороз, народный депутат I-V созывов и дважды председатель Верховной Рады.

Как вы и ваши соратники восприняли Акт провозглашения независимости Украины?

- Как необходимый шаг. Был результатом развала Союза. В Москве начались грязные игры, это могло закончиться большой кровью и для Украины. Желание отмежеваться от этих вещей появилось практически у всех депутатов. Я был причастен к подготовке Акта и контактировал с депутатами, которые голосовали за него.

Как в первые годы независимости работала Верховная Рада?

- Сначала эпизодически. Раньше собиралась на сессии, когда решение подготовило правительство. Работа сводилась к голосованию, нардепы не очень вникали в материалы. Депутат приезжал два раза в год на сессию. Я первым написал заявление, что иду на постоянную работу в парламент. Для изменения общественных отношений и госструктуры, нужна непрерывная работа парламента. Это для многих было новостью.

Рада была полномочным органом. Зачем нужен был президент?

- Мы в пример брали другие страны. Сегодня я выступил бы против. Нельзя концентрировать власть в одних руках в противовес другим ветвям.

Как президент взаимодействовал с парламентом и правительством?

- Напряженно. Кравчук вылетал с заседания Рады и говорил: "Я в этот гадюшник больше не приду". Потом все-таки приучался прислушиваться к мнению депутатов. Поэтому если бы Леонид Кравчук остался на второй срок - страна пошла бы другим путем.

Была ли стратегия построения государственных институтов?

- Депутаты - и из большинства, и из Народного Руха - выбрали за образец советскую систему советов. Помню, Иван Плющ вел заседание согласительного совета о том, как строить управление на местном уровне. Внесли предложения. Я вмешался: "Предложенное вами будет работать, если будет существовать еще райком партии".

Надо было развивать сразу самоуправление самодостаточным, как у скандинавских стран. Там местные органы власти формируют свой бюджет на основе экономики региона или громады. Без этого не будет ни стабильного государства, ни эффективного самоуправления. Это надо сделать сегодня.

Что привело к первым досрочным парламентским и президентским выборам?

- Я выступал против. Надо было работать с экономикой, без частых изменений правительства. Кравчук почему-то был убежден, что следует идти на выборы. Его инициативу поддержал Народный Рух. Считали, в следующем созыве получат колоссальную поддержку. Я говорил, что может произойти наоборот. По сути, так и получилось.

Следующие выборы были мажоритарные. Новые парламент и президент сразу начали сражаться. Почему?

- Леонид Кучма понимал власть, как директор предприятия, где он - на первом месте.

Надо было принимать Конституцию. Предыдущий парламент еще под эгидой Леонида Макаровича похоронил работу над ней - на обсуждение вынесли текст с тысячей предложений. После выборов 1994 меня избрали председателем Рады. Я говорил, что среди основных задач - Конституция. Но потом затеялся Конституционный договор. Я категорически выступал против. Тогда впервые использовали методики не голосования в парламенте, а сбора подписей. Даже приглашали депутатов на Банковую или в Кабмин. Расспрашивали, где жена работает, как дети. Искали аргументы, чтобы человек поддержал проект. 250 человек подписали. Определили, что в течение года парламент обязательно примет Конституцию. Создали рабочую группу. А потом выяснилось, Банковая написала свой вариант. И в марте 1996 года Рада отвергла его как авторитарный. После того создали рабочую группу из 10 человек под руководством профессора Владимира Буткевича. Им была поставлена ​​задача подготовить проект Конституции, который найдет поддержку в сессионном зале.

Удалось ограничить реальную власть Кучмы?

- Это записали в Основной закон, но делалось другое. Например, Конституционным договором, назначение судей было прерогативой президента, а в Конституции - иначе. Вопреки ей около 700 человек получили свои полномочия благодаря подписанному задним числом указу президента. Где-то под Новый год в 1996-ом я набрал Кучму и говорю: "Леонид Данилович, давайте не будем так делать". Это прекратилось, но дальше пытались вернуть выписанные в Конституционном договоре полномочия.

24 августа 1999 года четыре оппозиционных политика объявили о создании первой в Украине коалиции - "Каневской четверки". В нее вошли вы, председатель Верховной Рады Александр Ткаченко, бывший премьер-министр Евгений Марчук и мэр Черкасс Владимир Олийнык. Кучма мог во второй раз не стать президентом осенью того года. Как обошел риски?

- Угрозой была не "Каневская четверка", а Мороз. В начале кампании у меня был рейтинг 35 процента, у Кучмы - 8 или 10 (в октябре 1998 составил 9,8% и 11,4% соответственно, согласно опросу Киевского международного института социологии. - ГПУ). Российские политтехнологи работали на Банковую и выбрали схему: провести во второй тур коммуниста, рядом с которым любой станет президентом. Конечно, это согласовали с Петром Симоненко (во втором туре получил 38% голосов. - ГПУ).

"Каневская четверка" - проект Банковой. Ткаченко пригласил к себе, я приехал. Перед этим от него вышел Симоненко. Ткаченко мне сказал, что есть уже более 10 кандидатов и следует объединиться, чтобы Кучма не прошел. Уже и соответствующее заявление подготовили. Я отказался подписывать, потому что в документе фактически говорится, что Ткаченко надо избрать президентом. Я предложил следующие условия: мы сбросим свои голоса в пользу того, кто за месяц до выборов наберет больше поддержки в соцопросе. Так появилась эта четверка.

Президент Виктор Ющенко имел полномочия Леонида Кучмы с февраля по август 2005 года. Мог изменить систему власти.

- Ющенко не был готов к должности. Как можно было сделать такой ляп с Юлией Тимошенко? В 2005-ом на День Независимости президент сказал, что ее правительство - самое эффективное, а уже 8 сентябре уволил. Какая логика?

Социалисты поддерживали кандидатуру Ющенко, я пришел на Майдан. Он подписал обязательство из семи пунктов: недопущение торговли землей, вывод из Ирака наших войск и так далее. На следующий день от них отказался.

Что привело к власти Виктора Януковича?

- Он стал губернатором Донецкой области и впоследствии появился в Киеве по воле Кучмы, здесь сомнений нет.

Как бы вы описали его эпоху?

- Подчинение системы финансовым интересам "семьи". Для усиления своих полномочий он просто купил Конституционный суд (в 2010 году КС решил, что Основной закон 2004 года приняли с процедурными нарушениями и признал действующей предыдущую редакцию, что делала президента фигурой номер один в политической системе государства. - ГПУ).

Результатом стал Майдан. Он требовал изменить систему. Это произошло?

- Нет, получилось изменить лицо.

Но сколько при Петре Порошенко появилось новых институтов - регуляторы, антикоррупционные суды, прокуратуры, бюро.

- Это антураж. Все осталось по-старому. Госбюро расследований делает то же, что раньше экономический департамент Службы безопасности. Это ужас. Не может быть нормально построено государство, когда им управляет не закон, а интерес, пожива человека в СБУ, прокуратуре, полиции, ГБР.

Какая система власти при Владимире Зеленском?

- Изменились лица, но стало еще меньше компетентности в управлении.

Куда плывет корабль Украина?

- На рифы. Каждый следующий президент может быть хуже предыдущего, если не изменится система власти. Она может быть эффективной тогда, когда едина, функции ее сбалансированы и наполнены людьми, которые знают свое дело.

Издал восемь сборников стихов

Александр Мороз родился в селе Буда Киевской области 19 февраля 1944 года.

Окончил Ковшеватскую среднюю школу Таращанского района и Украинскую сельскохозяйственную академию. После армии поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПУ на факультет политологии. Работал преподавателем Таращанского совхоза-техникума механизации сельского хозяйства, инженером Емильчинского районного и Киевского областного объединений "Сельхозтехника". Заведовал сектором механизации Киевского обкома КПУ, был секретарем областного профсоюза. В 1989 - заведующий аграрным отделом.

С 1990-го по 2007-ой - народный депутат пяти созывов от Социалистической партии Украины. Был спикером парламента в 1994-1998, 2006-2007 годах. Пять раз баллотировался на выборах президента. В последний раз - в 2019-ом, снял кандидатуру.

Издал восемь сборников стихов.

Имеет дочерей 54-летнюю Ирину и Руслану, 49 лет, пятеро внуков. Жена Валентина Мороз умерла 4 марта этого года.

Любимые исполнители - "Пиккардийская терция", "Хор Турецкого". Писатели - Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Лев Толстой, Александр Пушкин. Фильма - "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "В бой идут одни старики".

Плавает, занимается настольным теннисом и силовыми упражнениями.

Олег Рыбачук, глава Центра совместных действий. В рамках проекта # укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти