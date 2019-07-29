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254 депутатами "Слуги народа" будут управлять из Офиса президента

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Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов внеочередных парламентских выборов. В Верховную Раду попали пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". Большинство по списку и мажоритарным округам получила президентская политсила - будет иметь 254 мандата.

Фракция станет крупнейшей в истории украинского парламента. Для принятия законопроектов нужно 226 голосов. Для внесения изменений в Конституцию - 300.

- Было сказано, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "будем оставаться людьми", потому что нам потом смотреть гражданам в глаза, - сказал собеседник "Украинской правды" после первой встречи президента Владимира Зеленского с будущими народными депутатами. Ее устроили 25 июля в Офисе президента, были руководитель Офиса Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир. - В завершение Зеленский добавил, что мы все пришли менять страну. "Если у кого-то другая цель - можете сложить мандат, чтобы мы потом вас не выгоняли".

Предыдущим рекордсменом по количеству депутатов была фракция Партии регионов в 2007 году. Они набрали 32% поддержки и ввели в Верховную Раду 189 народных избранников.

- Для эффективной работы в Раде нужно обрабатывать справки, комментарии, разъяснения, сравнивать с другим законодательством. Поэтому сначала у депутатов будет прямое руководство со стороны Офиса президента, - говорит политолог 64-летний Сергей Толстов.

- Работой в Раде будут заниматься парламентские организаторы. Фракцию делят на группы по 25-30 человек по отраслевым направлениям: право, экономика, местное самоуправление, образование, культура. В каждой группе есть неформальный руководитель. В Англии парламентские организаторы публичные, их работа оплачивается.

Раньше по парламентской традиции оппозиция входила в руководство парламента, возглавляла комитеты. Это было бы полезно и сейчас, иначе у новой власти не будет никаких сдерживающих факторов.

- Опыта управления настолько большой фракцией в Украине не существует, - говорит политолог 63-летний Александр Кочетков. - Первые голосования в партии будут проходить по указке. В этом нет ничего плохого, потому что большинство из них - никто в политическом смысле, въехали в парламент на бренде Зеленского.

Отсутствие идеологии - недостаток "Слуги народа" и огромная проблема для ее монолитности. Потому что нет факторов, которые держали бы депутатов вместе. Кроме ответственности перед страной и командного чувства. Депутаты будут держаться вместе, если им удастся достичь видимых результатов в государстве.

Власть будет контролировать жесткая позиция общества, СМИ. Есть надежда и на то, что Зеленский будет чувствовать определенную миссию и воздержится от соблазнов власти.

Неделю будут учиться в Трускавце

Будущие народные депутаты "Слуги народа" пройдут обучение от Киевской школы экономики в Трускавце на Львовщине. Ехали туда тремя купейными вагонами поезда "Киев-Трускавец". Для обучения выбрали отель "Риксос". Самый дешевый номер на одного человека там стоит 2900 грн, на двоих - 3500.

Учиться народные избранники будут с 29 июля по 4 августа. Занятия проходят с 8:30 до 21:30. Им объяснят, как четко формулировать цели, объединять единомышленников, избегать ошибок, связанных с регламентом.

- Обучение будет максимально интенсивным. Такой формат мы разработали совместно с представителями партии, - говорит почетный президент Киевской школы экономики 44-летний Тимофей Милованов. - Когда приходят новые люди, им надо сказать, как включается кофеварка, где пульт от кондиционера и где висят ключи. Объяснить, как все работает.

Стоимость обучения должны указать в отчете партии на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
30
июля

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