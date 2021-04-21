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четверг, 22 апреля 2021 00:21

"Жизни будет мало, чтобы любимую забыть"

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"Дочь пять лет училась в Польше, - пишет 56-летняя Валентина из Львовской области. - Надеялись, что там устроится на работу и останется. Но она все бросила и вернулась в Украину. Знает три языка, а работу найти не может. За копейки работать не хочет. Звали учителем в школу. Через год обещали сделать завучем. но педагогика Марию не интересует. Планирует получить второе высшее и выучиться на юриста. Выбрала международное право, но поступить на государственное - шансы малы".

Вкладывает фото Марии. Она в бархатном платье с декольте, на груди - бусы. Длинные русые волосы заплетены. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Верьте в ребенка, потому что среди абитуриентов ей не будет равных. Поступит на госзаказ, но возьмет академотпуск. Забеременеет до конца года. Из Польши вернулась из-за несчастной любви. Парень изменил и бросил. Разбитое сердце теперь сможет залечить только тот человек, который пережил подобное. Создаст крепкую семью. Зятем будете довольны.

"Брат был влюблен в девушку, - пишет 31-летняя София из Хмельника, а он до сих пор не женат. Говорит: "Жизни будет мало, чтобы любимую забыть". Построил успешную карьеру, имеет машину. Когда перестанет жить прошлым Как увидит на улице ее мать или брата, весь день ходит сам не свой".

Вкладывает в конверт фото мужчины с татуировкой подковы на предплечье. Биоэнергетик кладет ладонь на снимок Александра, закрывает глаза:

- Даже когда женится, о былом не забудет. Любит ее еще со школы, и побег готов простить. Пытался разыскать в соцсетях, писал, пока не заблокировала. Хотел изготовить документы и ехать вслед за ней. Остановили мольбы матери. После измены очнется только тогда, когда возьмет на руки первенца. Если родится девочка, назовет именем бывшей. Ничего не говорите об этом его жене. Этого никто не должен знать. Семья будет жить в мире и достатке. Брат будет чувствовать себя в этом браке счастливым.

"Жили с мужем в браке семь лет, а детей не имели, - рассказывает в письме жительница Ривне Руслана, 28 лет. - Мать настаивала, чтобы поехали к целительнице. Она сказала, что на меня навела порчу на бесплодие подруга. Предложила поискать иглу в оконной раме. Нашла такую в спальне, куда никто из наших гостей не заходил. Обвинить в этом Юлю не могу. Доказательств нет. Человеком управляет зависть. Она разведена, ничего в жизни не достигла. А мы с мужем в Польше заработали на квартиру. Сейчас я беременна, но боюсь об этом признаться Юле. Она хочет быть кумой, а я не могу этого допустить. Ограничила общения с ней, а она начала приходить без приглашения. Не оставляю ее одну, чтобы ничего не подложила".

Биоэнергетик достает из конверта фото Русланы и ее мужа Дмитрия. Она ему по грудь, худая, русая, в оранжевом халате. Он в спортивном костюме и белых кроссовках.

- Подозреваете не ту. Ищите виновницу среди коллег. В диване спрятала нож, который приводит к ссорам в семье. Находку руками не берите. Вынесите на перекресток и бегите с того места, не оглядываясь. Юлю можете звать в кумовья. Она вам не грозит и желает только добра. Меньше рассказывайте, сколько зарабатывает муж и что планируете приобрести.

"С отцом не говорили несколько лет, его досматривал брат Иван, - пишет 59-летний Александр из Ивано-Франковской области. - На это были веские причины. Папа был против моего третьего брака с вдвое младшей женщиной. Зимой он заболел гриппом. Это дало осложнения на сердце. Была операция, мне не сообщили. Через несколько дней папа умер. Живем в одном городе. Брат отца похоронил, а мне ничего не сказал. Не могу этого простить, хоть и не хочу враждовать с братом. Он забрал родительский дом, присвоил авто и семейный бизнес. Мне завидует, у меня пятеро сыновей и все толковые. А у него один и тот с проблемами. Вылечили от алкозависимости, начал употреблять наркотики. Предлагал ему помощь. Но брат гордый, думает, что справится сам".

- Брата подговорила жена, чтобы не сообщал о потере. Боялась, что будете винить их в ненадлежащем уходе за отцом. Почему не отстаивали право на наследство? Часть родительской земли принадлежит вам. Через несколько лет на одном из участков мог бы начать строительство ваш старший сын. Боитесь конфликта с братом, поэтому и молчите. А он наглеет. Племянник с наркотиками завяжет, но плохая компания часто будет втягивать парня в неприятности. Вижу, что хотите начать собственное дело. Хорошо все обдумайте и запуск отложите до осени. Вас ждет успех.

Автор: Яна РОМАНЮК
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