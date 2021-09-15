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четверг, 16 сентября 2021 00:05

"Живем под одной крышей, но как чужие люди"

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"У меня две дочери, - пишет 65-летняя Галина из Львовской области. - Марии 32 года. Она замужем, воспитывает двоих детей. Будет ли у нее работа после декрета? Живет в доме свекрови, но там нет покоя. Муж ее не ценит , свекор указаниями прохода не дает. Старшей дочери Наталье 33 года, но ни замуж выйти, ни работу найти не может. Хочу знать, когда у нее появятся дети? Мы планировали с мужем ехать в Польшу на заработки. Позволит ли здоровье нам вырваться за границу?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Кладет ладонь на фото двух блондинок в зеленых свитерах.

- На заработки езжайте весной, но не в Польшу, а в Швецию. Заработаете в три раза больше и домой вернетесь быстрее. Жизнь младшей дочери наладится, когда переедут от свекров в собственное жилье. Старшая до 35 лет выйдет замуж и родит сына. Чтобы дети были счастливы в браке, молитесь Богородице и Святому Николаю.

"12 лет в браке с мужем, - рассказывает в письме 32-летняя Светлана из Киевской области. - Из них шесть лет встречаюсь с любовником. Периодически мы разрываем отношения на несколько месяцев. Но что-то в нем есть такое, что тянет меня магнитом и заставляет вернуться. Он тоже имеет семью. Не прошу бросить все ради меня, потому что понимаю, что долго под одной крышей не протянем. Но и без него не могу".

- Хватит обманывать себя. Чувств к любовнику нет. Встречаетесь с ним, потому что в жизни не хватает приключений. Работы постоянной нет, в декрете засиделись. У подруг все бурлит, а вам нечем похвастаться. Поэтому и держитесь до сих пор за того, кто вносит яркие краски в жизнь. Как только у любовника закончатся деньги и идеи, как можно весело провести время, перестанете отвечать на его звонки. Берегитесь кумовьев, потому что все расскажут мужу.

"Сын в следующем году оканчивает 11-й класс, - пишет 49-летний Григорий из Полтавской области. - Жена настаивает, чтобы поступал в университет, а я не вижу в этом смысла. Какая разница, на кого он выучится? Все равно поедет на работу в Польшу. Можно и кулинарное училище окончить. На репетиторов в прошлом году ушло 20 тысяч гривен. подтягивали английский и математику, а теперь решил, что будет сдавать ВНО по украинскому и истории. Я сказал, не дам больше ни копейки. Жена обижается, а я его ни переводчиком, ни юристом не вижу ".

Биоэнергетик зажигает свечу. Проводит рукой по фото 16-летнего Олега. Он смуглый, кудрявый, в футбольной форме.

- Напрасно не верите в ребенка. Парня ждет большое будущее. Хорошо сдаст тесты, поступит на государственное в один из самых престижных столичных университетов. Не поедет вслед за старшим братом работать за границу. Выучится на магистра, хорошую работу найдет на третьем курсе. Пока не женится, будете жить за его счет.

"Сестра заняла у меня 12 тысяч долларов, а отдавать не собирается, - рассказывает в письме 46-летняя Лиля из Волынской области. - Елена купила дочери дом, а сыну земельный участок. Леше помогла построиться, Тане сделала ремонт. Долг обещала отдать до сентября 2019-го. Два года прошло, но еще ни доллара не вернула. На звонки не отвечает, в церкви не здоровается, в гости не зовет. Перед мужем неудобно. Я выпросила у него деньги, на которые он хотел поставить солнечные батареи".

Направляет фото с сестрой. Рыжеволосая женщина с наращенными ресницами обнимает коротко стриженую блондинку в бархатном жакете.

- Сестра деньги вернет, как только вмешается ваша мать. У Елены есть чем отдать, но решила, что это ее компенсация за то, что родительский дом переписали на вас. До Нового года расставит все точки над "і". Дома возвращенный долг не держите. Лучше сразу вложите в солнечные батареи. Будете иметь хорошую выручку весной и летом.

"Боюсь себе признаться в том, что одинока, - пишет винничанка 53-летняя Екатерина Викторовна. - С мужем живем под одной крышей, но давно как чужие люди. Спим в разных спальнях, он приводит домой любовниц. Воспитали дочь, имеем трех внуков, но видим детей только по праздникам. Живут в Киеве, приезжают редко. Недавно встретила бывшего одноклассника. Игорь зовет на свидание, а я боюсь, что скажут люди. Никто не знает, что мы с мужем как кот с собакой".

- Вы уже не в том возрасте, чтобы переживать из-за мнения людей. Они всегда будут говорить. Находитесь в состоянии невесомости, поскольку до сих пор не решились на развод. Чего медлите? Делить недвижимость не придется. Давно можете выставить мужа за дверь, потому что квартиру унаследовали от отца. Он на нее прав не имеет. Если не сходите на свидание, будете всю жизнь жалеть. Более интересного собеседника, чем Игорь, нечего искать. Он вдовец, сам воспитал трех дочерей, работает врачом. Ваше сердце покорил давно. Если не решитесь на отношения с Игорем, в декабре он начнет встречаться с другой женщиной. Выбор за вами. Будете счастливы. Сомнения излишни.

Автор: Яна РОМАНЮК
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