Жена Вячеслава Узелкова переехала к родителям

- Был такой момент, что я приревновал. Эти банальные подозрения привели к разводу, - говорит боксер 40-летний Вячеслав Узелков. После почти 20 лет брака его жена фитнес-тренер 39-летняя Марина Боржемская-Узелкова подала на развод.

Вячеслав и Марина познакомились во время учебы в Виннице, откуда оба родом. Когда Узелков начал карьеру в профессиональном боксе, женщина стала его менеджером. После того, как ушел с ринга, с женой стали тренерами шоу "Взвешенные и счастливые".

- Слава жил в комфортных условиях. Даже в работе - всем было проще решить вопрос через меня, чем договариваться с ним, - говорит Марина. - Популярность его немного испортила. С каждым годом осознавала, что становлюсь для Славы просто женщиной, с которой удобно, - убрала, приготовила, постирала. Наши отношения и наша дружба перестали быть ценными.

Жена спортсмена не могла забеременеть восемь лет, пережила три выкидыша. В 2009 году родила сына Роберта. Также есть дочь Оливия, 7 лет. После развода Марина с детьми переехала к родителям в Винницу. Вернула себе девичью фамилию.

- Я ушла от Славы с тем, с чем пришла. Хотя мы вместе на все зарабатывали, не смогла забрать то, что мне не принадлежит, - говорит. - У меня осталось самое главное богатство - дети. Потому что, наверное, я их больше всего хотела в жизни.

- Мы 22 года были с Мариной вместе, - говорит Вячеслав Узелков. - Она одна. И я этим гордился. Постоянно говорил, что это единственная женщина, с которой был, есть и буду. Мое сердце занято. Там есть Роберт, Оливия, а большая треть - это Марина. Буду ждать ее возвращения, пока не умру.