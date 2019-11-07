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пятница, 08 ноября 2019 05:35

"Жена продала несколько привезенных из Японии.кофточек. Меня сделали невыездным"

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— Перед Олимпийскими играми приснилось, что еду на тачанке с тройкой серых лошадей. Вдруг крутой обрыв, животные вздыбились — и в реку. Я хлещу по коням, вода расступается. Вылетаю на берег, а там — солнце, зеленая трава. Получил тогда золотую медаль. А на первенстве мира мне снилось: мчусь на коне и на финише вырываюсь вперед. Тогда я победил, — говорит 91-летний Иван БОГДАН из Киева. Дважды становился чемпионом мира по греко-римской борьбе. В 1960-м получил золотую медаль на Олимпийских играх в Риме.

Иван Богдан живет в двухкомнатной квартире в столице. После того, как в начале 2000-х его сбила машина, передвигается на костылях.

— Я родился в крестьянской семье. С детства трудился в колхозе. Был ездовым, работал в кузнице и на тракторе, — рассказывает Иван Гаврилович. — Когда пошел служить в армию, мечтал о возвращении в родной колхоз. Когда мне предложили серьезно заняться борьбой, ответил: "Мой отец этого хлеба не ел, я тоже не хочу". Но в марте 1950 года в столице проводили спартакиаду Киевского военного округа. Меня в приказном порядке заставили принять в ней участие.

До того о греко-римской борьбе ничего не знал. Первыми на ковер вышли ребята в весовой категории до 52 килограммов. Я весил вдвое больше. Рассмеялся: "Вот с этими бороться?" Мне объяснили, что буду выступать в тяжелом весе. Моим соперником стал пузатый мужчина по фамилии Мамонтов. Я его повалил. Лежал на нем, а судья прижался лицом к ковру и внимательно смотрел на нас. Спросил: "Дядя, почему не свистите?" Он в ответ:"Убери кулаки с лопаток соперника". Когда сделал это, зафиксировали мою победу. Потом в судейской комнате надо мной смеялись, потому что правил не знал.

После демобилизации Богдан планировал возвращаться домой.

— Стоял на остановке и ждал автобус. Тут выскочил дежурный. Сказал, чтобы вернулся. Меня вызвал командующий Киевского военного округа генерал-полковник Андрей Гречко. Приказал остаться. Я продолжал службу и параллельно учился в спецшколе при Институте физкультуры. Потом попал в сборную Советского Союза и поступил в Институт физкультуры.

- В селе пил самогонку и курил, — продолжает. — Когда начал заниматься спортом, бросил. Дал себе слово — выпить смогу только после того, как стану чемпионом мира. Это произошло в 1958 году. После того венгры повезли всех участников чемпионата мира кататься на пароходе по Дунаю. Пили кисленькое сухое вино. Чехи налили ликера. Все напились, как поросята.

За победу на Олимпийских играх получил 15 тыс. руб.

— Еще дали двухкомнатную квартиру. До того с женой жили в комнате, которую получил за победу на чемпионате мира 1958-го. Перед тем три года у тещи ютились.

Вспоминает, как подрабатывал в цирке.

- Впервые предложили выступить в 1958-м. Хоть советским это запрещалось, я согласился. Был тогда в Лейпциге. Мне оплатили дорогу в Петропавловск в Казахстане. Весь город был обклеен афишами — будет выступать чемпион мира. Пообещали 500 рублей за круг почета по арене цирка. За 20 дней я заработал 10 или 15 тысяч рублей. В какой-то газете просочилась информация об этом. С меня сняли стипендию за два месяца.

Из сборной меня отчислили после чемпионата мира 1961 года. Тогда в Японии я купил жене несколько модных кофточек. Что-то она продала. Кто-то донес и меня сделали невыездным.

Спортивную карьеру завершил в 40 лет. Затем преподавал в Суворовском училище, сейчас — Киевский военный лицей им. Ивана Богуна. Был руководителем футбольной команды "СКА Киев" и директором Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

— Свою олимпийскую медаль продал в начале 1990-х за 3,5 тысячи долларов. За 500 долларов отдал одному коллекционеру факел, который нес на церемонии открытия Олимпийских игр 1980-го, — говорит Иван Богдан. - Тогда надо было помочь дочке с жильем. Вырученных денег хватило на однокомнатную квартиру в Киеве. В 2010 году летал в Рим — итальянцы отмечали полувековой юбилей Олимпийских игр. Пригласили всех чемпионов. Была там неделю. Нас хорошо принимали. Неудобно было признаваться, что олимпийской медали у меня уже нет. Но не жалею, ведь у дочки появилась собственная квартира.

Отец был неграмотный

Иван Богдан родом из села Дмитро-Беловка Казанковского района Николаевской области. Его отец работал там председателем колхоза.

- В 1941 году, когда наше село было под немецкой оккупацией, местные выбрали папу бургомистром 11 сел. Его уважали, хоть и был неграмотный. "Богдан" еще мог написать, а вот "Гаврила" - нет. Когда ставил подпись, аж язык высовывал — так старался. Но голова у него работала — будь здоров, — рассказывает Иван Гаврилович. — Отцу регулярно приходила разнарядка на отправку парней и девушек в Германию. Но ни одного человека он туда не послал. В этом ему помогал наш комендант. Затем комендант уточнял время отправления эшелона в Германию и извещал об этом отца. Он брал две канистры самогона, несколько пудов сала и отвозил коменданту. Тот подходил к начальнику конвоя, отдавал ему гостинцы. А наших девушек и парней забирал. После этого говорил им: "месяц сидите дома и нос не высовывайте. А потом можете выходить на улицу. Будете говорить, что работали на немцев, рыли окопы".

После возвращения советской власти нашим полицаям дали 10 лет лагерей. Моему отцу повезло. Сразу после освобождения села в районный НКВД пришло письмо на его защиту от его друга детства Федота Совриги, который возглавлял советскую диверсионную группу. Во время немецкой оккупации он больше месяца жил в нашем доме.

Автор: Максим РОЗЕНКО
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