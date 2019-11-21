"Жена купила нам места на кладбище"

"Боюсь, что ничего не добьюсь в жизни, - пишет 34-летняя Ярослава из Черкасской области. - Есть сын, живу с родителями. Постоянно не хватает денег, хотя мы не ленивые. Держим хозяйство. Родители работают, я в декрете. У матери проблемы на работе. Наодалживались. Вылезем ли из долговой ямы?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Закрывает глаза, кладет ладонь на конверт.

- Если хотите изменений, надо стать решительнее. Только вы сейчас способны улучшить материальное положение семьи. Отпустите страх и неуверенность, поверьте в свои силы. Соглашайтесь на новую работу, даже если придется переехать в город. Матери лучше отойти от дел, пока улягутся проблемы на ее работе. Поможет вам с воспитанием сына. Отец сможет зарабатывать на продаже мяса и овощей. Когда выйдете из четырех стен, наладится личная жизнь. Суженого встретите среди коллег. Вскоре пойдете в другой декрет, но рядом будет надежное мужское плечо.

"Мать начала встречаться с вдвое младшим ее мужчиной, - пишет 20-летняя Елена из Полтавской области. - Сначала я думала, что она делает это назло отцу. Он ушел от нее через 27 лет брака к молодой женщине. Но роман затянулся. Антон сделал ей предложение. В следующем году планируют свадьбу. Переехал к нам жить. Мы постоянно ссоримся. Он делает вид, что ищет со мной общий язык. На самом деле всячески донимает. Отчим на четыре года меня старше. Я встречаюсь с парнем. Тот жениться не хочет, а жить гражданским браком мама не разрешает".

- Скоро переедете от матери, и конфликт с отчимом исчерпается. Вас беспокоит не его возраст, а то, что полностью забрал мамино внимание. Боитесь, что после женитьбы будет претендовать на дом, построенный родителями. Опасения напрасны. Этот брак будет длиться несколько лет. Скоро забудете, что такой человек был с матерью. Но препятствовать их бракосочетанию не стоит. Позвольте матери чувствовать себя счастливой. Сама уйдет от Антона, потому что найдет ему замену. Будет в вашей жизни еще один отчим, только вас это не станет беспокоить. Будете иметь двойню от парня, с которым встречаетесь сейчас. Не спешите соглашаться на гражданский брак. Дождитесь признания. Скоро быть свадьбе.

"Жена купила нам места на кладбище, - рассказывает в письме 67-летний Анатолий Васильевич из Киевской области. - Получила кредит на собственный памятник, распланировала, во что ее одеть и кого пригласить на похороны. Теперь взялась за меня. Спрашивает, как хочу, чтобы провели меня в последний путь. Я еще жить хочу, а она собрала меня на тот свет. До меня у нее было трое мужей. Двух уже нет в живых. Я имел две жены. Любу встретил в 2010 году. Живем хорошо. Не за что на нее жаловаться. Но думаю, что знает больше меня. В феврале я попал в больницу. Медики боялись озвучивать диагноз. Обо всем рассказали жене. Она сказала: "Ничего страшного. Будешь жить". Боюсь, что она скрывает правду. Лечит травами и настойками".

Биоэнергетик достает из конверта фото усача в вышиванке. Зажигает три свечи, водит ладонью по снимку.

- Зря волнуетесь. Вашей жизни и здоровью ничего не угрожает. Внимания требуют почки. Пейте чаи, которые заваривает жена. Собираться на тот свет рано. Жена обо всем позаботилась, потому что переживает, что некому будет позже. Ее дочери давно живут за границей, ваши дети - в другом уголке Украины. Женщинам свойственно переживать, как будет выглядеть место их захоронения. Вас же будет раздражать, когда жена ежегодно будет ездить на кладбище высаживать цветы и натирать памятник. Отнеситесь к этому с юмором.

"Сын имеет хорошую семью, но начал злоупотреблять алкоголем, - пишет 65-летняя Ольга Ивановна из Сумской области. - Боюсь, что потеряет работу. Невестку сократили. Из-за безработицы вынуждена была отправиться на Донбасс. Принимает участие в операции Объединенных сил. Внук окончил университет в столице. Работает там же, но не по специальности. Внучке 26 лет. Она мать-одиночка, сама растит 7-летнюю дочь. Душа болит за детей. Как сложится их судьба?"

Присылает фото внуков 20-летней давности. Девочка с косичками возле елки держит за руку парня в красных шароварах.

- Внук скоро привезет в гости будущую невестку. Вам не понравится, что говорит по-русски. Не акцентируйте на этом внимание. Правнуков внук научит украинскому. Жить будут хорошо. Заработки вырастут, потому что получит приглашение на новое место работы. Хорошо будут платить за заказы из-за рубежа. Сотрудничество с иностранцами позволит собрать средства на собственное жилье. Внучка встретит мужчину, с которым разделит всю оставшуюся жизнь. Будет хорошим отчимом для ее дочери, а вскоре и отцом. Во второй раз станет матерью до конца 2021-го. Сын ищет утешения в бутылке. Волнуется, вернется ли жена домой. Только бросит пить, дела пойдут к лучшему. Невестка приедет, когда закончится контракт. Захочет отправиться на Донбасс снова, но останется дома ради мужа.

"У меня проблемы со здоровьем - болею по-женски, - рассказывает в письме 46-летняя Александра из Ивано-Франковской области. - Врачи настаивают на операции. Но я еще лечусь народными методами. Продолжать это или согласиться на операцию? В этом году из-за закрытия предприятия потеряла работу. Трудоустроюсь ли по специальности? Как сложится личная жизнь? Замуж вышла в 22 года, однако с мужем не жила. Сейчас сыну 23 года. Но с девушками у него не складывается".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет руку на фото коротко стриженой женщины в розовом флисовом свитере.

- Не откладывайте операцию. Болезнь сама не пройдет. Прислушайтесь к мнению медиков. Затягиванием и лечением травами только навредите. Найти работу по специальности трудно. Будут предлагать подобную в соседнем районе. Если готовы ежедневно преодолевать большое расстояние, соглашайтесь. Будут в вашей жизни еще два мужчины. Станете перед выбором - с кем попробовать жить, с кем попрощаться. Не затягивайте и не давайте пустых надежд. Сейчас время думать только о себе. Пусть сердце подскажет, с кем хотите продолжить отношения. За сына не волнуйтесь. Найдет достойную пару, но позже. Будет иметь счастливую семью. Скоро заработает на первое авто.