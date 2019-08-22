Землю православных отдали католикам

В оккупированном Симферополе землю, выделенную под строительство собора нынешней Православной церкви Украины, передали Римско-католической церкви. Они планируют построить свой кафедральный собор.

Симферопольский городской совет выделил ПЦУ земельный участок 0,5 га на ул. Киевской в 2012-2013 годах. После аннексии Крыма Россией в 2014-м священники пытались переоформить землю в соответствии с российским законодательством, однако им отказали.

- В 2014-м из Петербурга приехал священник. Он активно искал землю. Когда оккупанты предложили ему три участка, то выбрал именно наш, - говорит архиепископ ПЦУ 49-летний Климент. - Он знал, что эта земля принадлежит православным. Римские католики сносят православный крест и начинают работы по строительству.

В Римско-католической церкви утверждают, что приобрели землю в аренду законно.

7 июля оккупанты отобрали у Православной церкви Украины в Крыму кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. Это их единственное здание на полуострове. Его передали в юрисдикцию так называемого министерства имущественных и земельных отношений.