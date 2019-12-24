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пятница, 27 декабря 2019 05:30

"Ждала на Новый год кольцо, а он подарил квартиру"

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"Два года назад выставили на продажу дом и переехали с семьей жить в Польшу, - пишет жительница Луцка Людмила, 39 лет. - Дочь там поступила в университет, сын окончил школу. В Варшаве своего жилья не имеем, потому что до сих пор дом в Луцке не продали. Покупателей будто отводит от нас какая-то злая сила. Одни даже задаток дали, однако соглашение о купле-продаже недвижимости мы так и не заключили. Не замешана ли в этом моя сестра? У нее три квартиры, которые сдает в аренду. Никогда не было проблем с деньгами. Но мне очень завидует. Думает, раз мы выехали в Польшу, то у нас теперь денег куры не клюют".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура. Зажигает свечу, обводит ею вокруг фотографии, которую прислала Людмила. На ней две кудрявые женщины. Блондинка одета в вышиванку, шатенка - в гольф и джинсовую жилетку.

- Сестра не причастна к тому, что до сих пор не продали дом в Луцке. Причина - в соседях. Когда покупатели наведываются в жилье, те говорят, что дом с плохим прошлым. Отпугивают, чтобы дом дольше пустовал, а новые хозяева не надоедали переездом и ремонтом. И риелтора пора изменить. Она не заинтересована в продаже вашей недвижимости, так как будут малые проценты. Занимается объектами дороже. Ваш даже не рекламирует.

"Сын вернулся с войны другим человеком, - рассказывает в письме 58-летний Тарас Александрович из Ивано-Франковской области. - Жениться не хочет, работу искать тоже. Переживает тяжелую депрессию. Потерял во время боя друга. Винит себя в его гибели. Но он ничем помочь не мог. Самому тогда оторвало пятку. Ездил несколько раз к психологу. Нам с женой даже показалось, что вернулся интерес к жизни. Однако недавно начал пропадать из дома. Одни знакомые видели его в клубе, другие - у игровых автоматов. Сестра имеет хорошую должность на одной фирме. Готова взять его к себе охранником. Сын не хочет, делает паспорт, чтобы выехать за границу. Пускать ли нам его так далеко? Кто там за ним присмотрит?"

Вкладывает в конверт фото сына в маскировочном костюме.

- Сын переживает посттравматическое стрессовое расстройство. Самостоятельно выбраться из этого состояния вряд ли сможет. Ему сейчас необходима помощь специалистов. Прежде чем упакует чемоданы, должен показаться психологу и завершить медикаментозное лечение. Вам хочется поскорее его женить. Но новоиспеченная невестка не удержит его дома. Поездка за границу изменит парня. Вернется оттуда не один. Через 2 года будете радоваться внукам.

"Сыну Володе 8 лет, дочери Свете - 14, - пишет 41-летняя Наталья из Житомирской области. - Я четыре раза была разведена. Мать обещала, что от меня отречется, если еще раз выйду замуж. Очень боится, что в селе на нее будут показывать пальцем. Кому какая разница, сколько у меня было мужей. Никогда за чужой счет не жила. Просто хотела любви. Когда вышла замуж в пятый раз, мать перестала со мной говорить. Василий меня моложе, но человек хороший. Никогда на меня руку не поднимет, любит и последнее готов отдать. Однако дети не могут найти с ним общий язык. Конфликты возникают без причины. Дочь сказала выбирать между ней и мужем. Угрожает, что уйдет из дома. Сын Васю недолюбливает. Но когда он подарил Володе новый телефон, ревновать меня к отчиму перестал. Не знаю, как их всех примирить. Боюсь потерять детей".

Биоэнергетик сканирует ладонью фото худощавой женщины в кухонном фартуке. Она лепит вареники.

- Внуков против зятя настраивает теща. Когда поговорите откровенно с матерью, дочь перестанет угрожать и отношения с сыном станут ближе. Матери не нравится не сам зять, а его родители. Имеет с ними затяжной конфликт. На вашу семейную жизнь это влиять не должно. Будьте готовы чем-то пожертвовать. Скорее всего, отношения с мамой на некоторое время исчерпают себя. Скоро вам ее игры в молчанку даже понравятся. Заметите, что стали реже ссориться с любимым. Если бы не ее вмешательство в вашу жизнь, последнего развода можно было бы избежать.

"Дочь Руслана встречается с женатым мужчиной, - пишет 63-летняя Анастасия Васильевна из Киевской области. - Сначала о романе не признавалась, потому что стеснялась разницы в возрасте. Ей 28, а ему 54. Имеет две дочери, жену, хорошую должность. Нашел Руслану в интернете. Встречались 4 месяца. Отношения развивались быстро. Она ждала на Новый год кольцо, а он подарил квартиру. Мы были в шоке. Такие подарки просто так не вручают. Руся живет надеждой, что когда-нибудь он станет ее семьей. Мы убеждаем дочь в другом. Скоро будет полтора года, как они вместе. Ничего не изменилось. Эти отношения обречены. Боюсь, что Руслана так долго не протянет. Она хочет брак и ребенка, но этому человеку развод ни к чему. Он - известный человек, заботится прежде всего о собственном имидже".

- После Нового года дочь разорвет отношения с любовником. Он не будет сопротивляться, потому что устал от угроз, просьб и скандалов. Не для этого заводил отношения на стороне. Руслана убиваться за любимым будет недолго. Уже в марте появится новый поклонник. Не менее известный, но холостяк. 2021-й будет встречать беременной.

"Муж со мной развелся. У него теперь есть другая семья, - пишет винничанка Анастасия Владимировна. - Мы прожили в браке 20 лет. На время развода сын заканчивал школу. Муж его не поддержал, отвернулся. Он занимает очень влиятельную должность. Ушел из семьи без объяснений. У меня наступили трудные времена. Осталась без работы. Муж делает все, чтобы меня никуда не взяли. Не знаю, как жить дальше. Надо ставить сына на ноги, а я не понимаю, за что мне это все. 10 лет назад получила в наследство от бабушки домик в селе, но не могу его продать. Есть ли шанс помириться с мужем? Многие знакомые сейчас наговаривают ему на меня страшные вещи. Там нет и доли правды".

- Есть шанс вернуть отношения, но удовольствие от этого не получите. Муж не перестанет заводить романы на стороне. Задумаетесь над переездом. Сын продолжит получать высшее образование в Польше. Вас здесь ничего не будет держать. Работу там найдете легко. Язык изучите через несколько месяцев. А главное - будете чувствовать себя счастливее. За вашей спиной больше никто не будет сплетничать, а муж не сможет ставить палки в колеса. Поживите для себя. Новый год принесет вам сюрпризы, о которых даже боялись подумать. Начнете наслаждаться жизнью.

Автор: Яна РОМАНЮК
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декабря

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