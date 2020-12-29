Ждала меня после концерта два часа

- Мне пророчили пять бракосочетаний. Но, очень хочется остановиться на четвертом, — говорит певец 54-летний Виктор ПАВЛИК из Киева. 29 мая женился на своем концертном директоре Екатерине РЕПЯХОВОЙ, 26 лет. Встречались с 2015-го.

Виктор Павлик впервые увидел Екатерину Репяхову, когда ей было 13 лет. Это произошло после его концерта в Трускавце на Львовщине.

— Когда мое выступление закончилось, Катя подарила цветы и сфотографировалась со мной, — говорит Павлик. - Второй раз увиделись осенью 2015 года в Николаеве. Катя снова приехала на концерт. После выступления вынесла на сцену букет из 51 розы. После концерта я поехал с коллегами в ресторан. Когда вернулся в гостиницу, встретил там Катю. Оказалось, живем на одном этаже. Позже рассказала, что в тот вечер ждала меня возле концертного зала 2 часа. Я ее не видел, потому что вышел через другой выход. Она смотрела на меня, я - на нее. Познакомились. Взял номер телефона. Приглашал ее в рестораны и на свои концерты. Как-то пришли домой после ужина в ресторане, и я ее поцеловал. Точно не помню, как это случилось. Но Катя была еще ребенком - ей был 21 год.

В то время Павлик жил в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой. Расстался с ней в 2016-м.

— Однажды Виктор просто взял и переехал ко мне. Привез все свои костюмы, награды в мою маленькую квартирку. Я полностью приняла его образ жизни — отдалась концертной деятельности и творческой работе, — говорит Екатерина. - С женой Виктор долго не разводился. Не хотел обидеть младшего сына. Когда решился это сделать, все прошло дружески — с шутками и смехом.

- Никогда не обращал внимания на разницу в возрасте, — рассказывает Павлик. - Думаю, это должно пугать Катю, потому что я намного старше. Она еще молода, а мне уже нечего терять. Говорил ей: "Может, через 10 лет стану беспомощным. Тебе придется смотреть за дедом". Она сказала, что прекрасно все понимает.

Признался в любви в 2016-ом. Через три года рассказали о своем романе публично. Через две недели после росписи планировали сыграть свадьбу. Перенесли ее на август из-за карантина. Однако и тогда отменили — у Виктора Павлика умер сын 21-летний Павел. В прошлом году у него обнаружили рак костей. У певца остались старшие дети — сын Александр и дочь Кристина.

- Мое белое платье ждет своего часа, - говорит Катерина. - Когда-нибудь обязательно надену его, чтобы родные и друзья увидели меня невестой.