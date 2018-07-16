"Зачем мне украинка? Да и родители будут против"

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 630
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1305
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1377
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 801
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1026
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3744
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 738
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8658
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1593
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Венок из воска делали больше недели
Венок из воска делали больше недели
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1197
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3240
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24769
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 450
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 07:25

"Зачем мне украинка? Да и родители будут против"

  Комментировать
 

— Ты меня обманула. На фото — чернявая. Это мода теперь такая — краситься в странный фиолетовый цвет? — говорит на английском турок. Называет себя Серсеем. Ему 28 лет.

Мужчина сидит на летней площадке ирландского паба в центре Львова. Имеет ярко-рыжие волосы. Познакомились с ним накануне в соцсети "Тиндер". Она известна как площадка для знакомств. Рядом с Серсеем — 29-летний Махмет. Имеет выбритое лицо. Вместе работают в полиции. Во Львов прилетели на несколько дней отдыхать.

В 2012-м из Турции во Львов открыли прямое авиасообщение. С тех пор в городе добавилось туристов из этой страны.

— Они у нас на четвертом месте после белорусов, поляков и украинцев. Семь процентов, — говорит руководитель городского Центра развития туризма Марьяна Олеськив, 36 лет.

Больше всего турки интересуются ресторанами. Половина идет в Оперный театр, говорят в центре туристической информации.

— У нас только что Рамадан закончился. Имеем немного выходных на работе, — продолжает Серсей. — Вчера сходили в оперный на "Кармен". Зря ты с нами не пошла. Так, может, в клуб сегодня? Все оплатим.

Официант приносит меню. Мужчины заказывают мне ирландский кофе, себе — пива.

— Мы же в ирландском пабе, — говорит Серсей.

Спрашиваю о его цвете волосы.

— Мой прадед был рыжим. Рассказывал, что нас Аллах благословил.

С мужчинами общаемся два часа — о политике, президенте Эрдогане, культуре. От клуба отказываюсь.

"Аллах, Аллах. Солгал он тебе, — пишет мне на следующий день в "Тиндер" Махмет. — Он всем девушкам врет, чтобы снять на ночь. Заверяет в своей исключительности. И вообще Месут его зовут".

Перед встречей с Месутом и Махметом я просмотрела с полторы сотни профилей в "Тиндере". Большинство турок, которые оказались во Львове, предлагали сходить в клубы "Метро" или "Фешен".

"Это моя последняя ночь в Украине. Имеешь идеи, как нам сделать ее незабываемой?" — пишет в четверг 30-летний Виткор, военный из Анкары.

В тот же день вечером иду в клуб "Метро". Расположен на улице Зеленой возле центра. Работает с 21:00 до 6:00. На входе стоят охранники в черной спортивной одежде. Вход для женщин, которым исполнилось 22 года, свободен.

Внутри громко играет музыка. На сцене танцуют две девушки в формах стюардесс. За столиками с диванами посетители курят кальян и пьют алкоголь. В 22:10 в зале до 20 человек.

Заказываю безалкогольный мохито. За пару минут подседает чернявый гладкий мужчина с густой бородой. Одет в белую футболку и кожанку.

— Гюзель (по-турецки "красавица". — ГПУ), — причмокивает.

— Мерхаба, — говорю "привет" на его языке.

— О, ты знаешь турецкий! — переходит на плохой английский. — Повторите девушке! — зовет бармена. — Я Чаклаян. Можешь звать меня Яном, — надпивает виски с льдом и закуривает.

Чаклаяну 23 года, учится в университете на экономиста. Приехал во Львов с друзьями. Живут на квартире.

— У вас смешные цены, — продолжает. — Заплатили за апартаменты три тысячи гривен. В самом центре. Должна их увидеть. Роскошный камин. А какой вид из окна!

Чаклаян спрашивает, имею ли парня. Просит бармена принести мне еще один коктейль. За полчаса упивается, начинает качаться и откровенно ухаживать.

— Прекрасные ноги! Ты должна носить лишь короткие юбки или шорты, чтобы обольщать мужчин. Мне бы такую красавицу дома, — пробует гладить колени. Отодвигаюсь.

— Ты приехал во Львов искать невесту? — спрашиваю.

— Зачем мне украинка? Да и родители будут против. Я хочу развлечься. Женюсь на нетронутой мусульманке, которая будет носить хиджаб. Ее красоту буду видеть только я, — Чаклаян не сдерживается. — Настоящая женщина должна быть скромная. С покрытой головой. А не как у вас. Каждая вторая, как будто проститутка.

Иду к выходу. Слышу в спину:

— Так ты пойдешь смотреть мои апартаменты? Я тебе айфон куплю.

На улице у входа стоят две девушки. Одна в коротком платье красит губы малиновой помадой.

— Малая, там еще никого нет, не кипишуй, — говорит подруге в джинсах с дырами на коленях.

— Только бы Альпа не встретить, — отвечает та.

Подхожу к девушкам познакомиться.

— Альпа увидела в прошлом месяце в клубе, — говорит 20-летняя Елена Билинская. Родом из райцентра на Львовщине. Во Львове учится на геолога. — Выпросила у него дорогие часы, пока гуляли в центре. А домой к нему не пошла — убежала со свидания.

Мне нравится проводить время с турками. Они воспитаны, галантны. На встречу приходят стильно одетые, облиты дорогими духами, выбриты. Берут с собой букеты роз, духи, часы, сладости. Платят в кафе и ресторанах.

— Погулять можно, но замуж за турка я бы не пошла, — говорит 20-летняя Татьяна Махницкая из Львова. — Потому что дети будут непонятно выглядеть. У меня знакомая вышла замуж за турка. Переехала к нему, приняла ислам. Говорила, ей подходит, что в Турции муж должен обеспечить жене комфортную жизнь. Но что ей завидовать? Универ так и не закончила. Уже губы накачала.

"Они же не от счастья к вам ездят, — пишет в "Фейсбуке" 52-летний Аким Челебиоклу из Стамбула.

Женат 20 лет. Имеет 18-летнюю дочь. Занимается фермерством. Познакомились с ним два года назад во время путешествия по Турции. — Для настоящего турка женщина — это роскошь. За бедняка здесь замуж не спешат. А те, кто ездит "на девушек", не могут найти себе пару. Или на их ухаживания не отвечают".

28-летняя Инна Приходняк из Золочева на Львовщине пять лет замужем за бизнесменом Ферди, 32 года, из турецкой Анталии.

— Турки умеют ухаживать. Интересуются твоими делами, готовят необычные свидания, — говорит. — Из них выходят хорошие отцы. Нашу 4-летнюю дочь муж с рук не спускает. Забавляется, балует, рассказывает истории.

Своим женам пытаются угодить. Хотя немного вспыльчивые.

Украинок считают лучше турчанок. Не тщеславные, вкусно готовят, образованные, потому с ними проще найти общий язык.

— Еще лет пять назад они приезжали "на девушек". Сейчас уже семьями гуляют с нашими женщинами. Многие бизнес здесь открыли. Посмотри, сколько кальянных и забегаловок с турецкой едой появилось во Львове, — рассказывает владелец экскурсионных автобусов, которые стоят на площади Рынок.

— К моим ребятам как-то подходили из "массажного салона", — продолжает. — Те, что не совсем массажные услуги предоставляют. Давали рекламки. Говорили, что за каждого клиента будут что-то отстегивать. Я сказал ребятам — это на их совести. Но если застану за таким занятием, больше у меня не будут работать.

Мимо проходят несколько компаний турков. Громко говорят, жестикулируют, смеются на всю улицу.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зачем мне украинка? Да и родители будут против"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Семью русского царя расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 198539
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 151961
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 91324
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 78967
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 60787
Люди
"Один город пропустили - Москву"
"Один город пропустили - Москву" Просмотров: 288
"Утром проснется и говорит, кто в селе умер за ночь"
"Утром проснется и говорит, кто в селе умер за ночь" Просмотров: 1692
Николай Билько выиграл 250 гривен
Николай Билько выиграл 250 гривен Просмотров: 18
Артур Жуковский сделал кларнет из редьки
Артур Жуковский сделал кларнет из редьки Просмотров: 45
Левку Лукьяненко на День Независимости должно было исполниться 90
Левку Лукьяненко на День Независимости должно было исполниться 90 1 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
35
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 1515
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua