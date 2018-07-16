"Зачем мне украинка? Да и родители будут против"

— Ты меня обманула. На фото — чернявая. Это мода теперь такая — краситься в странный фиолетовый цвет? — говорит на английском турок. Называет себя Серсеем. Ему 28 лет.

Мужчина сидит на летней площадке ирландского паба в центре Львова. Имеет ярко-рыжие волосы. Познакомились с ним накануне в соцсети "Тиндер". Она известна как площадка для знакомств. Рядом с Серсеем — 29-летний Махмет. Имеет выбритое лицо. Вместе работают в полиции. Во Львов прилетели на несколько дней отдыхать.

В 2012-м из Турции во Львов открыли прямое авиасообщение. С тех пор в городе добавилось туристов из этой страны.

— Они у нас на четвертом месте после белорусов, поляков и украинцев. Семь процентов, — говорит руководитель городского Центра развития туризма Марьяна Олеськив, 36 лет.

Больше всего турки интересуются ресторанами. Половина идет в Оперный театр, говорят в центре туристической информации.

— У нас только что Рамадан закончился. Имеем немного выходных на работе, — продолжает Серсей. — Вчера сходили в оперный на "Кармен". Зря ты с нами не пошла. Так, может, в клуб сегодня? Все оплатим.

Официант приносит меню. Мужчины заказывают мне ирландский кофе, себе — пива.

— Мы же в ирландском пабе, — говорит Серсей.

Спрашиваю о его цвете волосы.

— Мой прадед был рыжим. Рассказывал, что нас Аллах благословил.

С мужчинами общаемся два часа — о политике, президенте Эрдогане, культуре. От клуба отказываюсь.

"Аллах, Аллах. Солгал он тебе, — пишет мне на следующий день в "Тиндер" Махмет. — Он всем девушкам врет, чтобы снять на ночь. Заверяет в своей исключительности. И вообще Месут его зовут".

Перед встречей с Месутом и Махметом я просмотрела с полторы сотни профилей в "Тиндере". Большинство турок, которые оказались во Львове, предлагали сходить в клубы "Метро" или "Фешен".

"Это моя последняя ночь в Украине. Имеешь идеи, как нам сделать ее незабываемой?" — пишет в четверг 30-летний Виткор, военный из Анкары.

В тот же день вечером иду в клуб "Метро". Расположен на улице Зеленой возле центра. Работает с 21:00 до 6:00. На входе стоят охранники в черной спортивной одежде. Вход для женщин, которым исполнилось 22 года, свободен.

Внутри громко играет музыка. На сцене танцуют две девушки в формах стюардесс. За столиками с диванами посетители курят кальян и пьют алкоголь. В 22:10 в зале до 20 человек.

Заказываю безалкогольный мохито. За пару минут подседает чернявый гладкий мужчина с густой бородой. Одет в белую футболку и кожанку.

— Гюзель (по-турецки "красавица". — ГПУ), — причмокивает.

— Мерхаба, — говорю "привет" на его языке.

— О, ты знаешь турецкий! — переходит на плохой английский. — Повторите девушке! — зовет бармена. — Я Чаклаян. Можешь звать меня Яном, — надпивает виски с льдом и закуривает.

Чаклаяну 23 года, учится в университете на экономиста. Приехал во Львов с друзьями. Живут на квартире.

— У вас смешные цены, — продолжает. — Заплатили за апартаменты три тысячи гривен. В самом центре. Должна их увидеть. Роскошный камин. А какой вид из окна!

Чаклаян спрашивает, имею ли парня. Просит бармена принести мне еще один коктейль. За полчаса упивается, начинает качаться и откровенно ухаживать.

— Прекрасные ноги! Ты должна носить лишь короткие юбки или шорты, чтобы обольщать мужчин. Мне бы такую красавицу дома, — пробует гладить колени. Отодвигаюсь.

— Ты приехал во Львов искать невесту? — спрашиваю.

— Зачем мне украинка? Да и родители будут против. Я хочу развлечься. Женюсь на нетронутой мусульманке, которая будет носить хиджаб. Ее красоту буду видеть только я, — Чаклаян не сдерживается. — Настоящая женщина должна быть скромная. С покрытой головой. А не как у вас. Каждая вторая, как будто проститутка.

Иду к выходу. Слышу в спину:

— Так ты пойдешь смотреть мои апартаменты? Я тебе айфон куплю.

На улице у входа стоят две девушки. Одна в коротком платье красит губы малиновой помадой.

— Малая, там еще никого нет, не кипишуй, — говорит подруге в джинсах с дырами на коленях.

— Только бы Альпа не встретить, — отвечает та.

Подхожу к девушкам познакомиться.

— Альпа увидела в прошлом месяце в клубе, — говорит 20-летняя Елена Билинская. Родом из райцентра на Львовщине. Во Львове учится на геолога. — Выпросила у него дорогие часы, пока гуляли в центре. А домой к нему не пошла — убежала со свидания.

Мне нравится проводить время с турками. Они воспитаны, галантны. На встречу приходят стильно одетые, облиты дорогими духами, выбриты. Берут с собой букеты роз, духи, часы, сладости. Платят в кафе и ресторанах.

— Погулять можно, но замуж за турка я бы не пошла, — говорит 20-летняя Татьяна Махницкая из Львова. — Потому что дети будут непонятно выглядеть. У меня знакомая вышла замуж за турка. Переехала к нему, приняла ислам. Говорила, ей подходит, что в Турции муж должен обеспечить жене комфортную жизнь. Но что ей завидовать? Универ так и не закончила. Уже губы накачала.

"Они же не от счастья к вам ездят, — пишет в "Фейсбуке" 52-летний Аким Челебиоклу из Стамбула.

Женат 20 лет. Имеет 18-летнюю дочь. Занимается фермерством. Познакомились с ним два года назад во время путешествия по Турции. — Для настоящего турка женщина — это роскошь. За бедняка здесь замуж не спешат. А те, кто ездит "на девушек", не могут найти себе пару. Или на их ухаживания не отвечают".

28-летняя Инна Приходняк из Золочева на Львовщине пять лет замужем за бизнесменом Ферди, 32 года, из турецкой Анталии.

— Турки умеют ухаживать. Интересуются твоими делами, готовят необычные свидания, — говорит. — Из них выходят хорошие отцы. Нашу 4-летнюю дочь муж с рук не спускает. Забавляется, балует, рассказывает истории.

Своим женам пытаются угодить. Хотя немного вспыльчивые.

Украинок считают лучше турчанок. Не тщеславные, вкусно готовят, образованные, потому с ними проще найти общий язык.

— Еще лет пять назад они приезжали "на девушек". Сейчас уже семьями гуляют с нашими женщинами. Многие бизнес здесь открыли. Посмотри, сколько кальянных и забегаловок с турецкой едой появилось во Львове, — рассказывает владелец экскурсионных автобусов, которые стоят на площади Рынок.

— К моим ребятам как-то подходили из "массажного салона", — продолжает. — Те, что не совсем массажные услуги предоставляют. Давали рекламки. Говорили, что за каждого клиента будут что-то отстегивать. Я сказал ребятам — это на их совести. Но если застану за таким занятием, больше у меня не будут работать.

Мимо проходят несколько компаний турков. Громко говорят, жестикулируют, смеются на всю улицу.