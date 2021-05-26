12 мая не стало винницкой актрисы 73-летней Людмилы Мамыкиной. Умерла от коронавирусной инфекции.

- Последний раз говорили за 10 дней до ее смерти. Сказала, что заболела. Пообещала, что встретимся через несколько дней. Когда уже позже звонил, не брала трубку. На следующий день сообщили, что ее не стало, - рассказывает 62-летний Станислав Городинский, директор Винницкого училища культуры и искусств им. Николая Леонтовича.

В музучилище Людмила Мамыкина работала 28 лет. Преподавала сценическую речь.

- Талантливая, порядочная и ответственная. С ней было приятно и работать, и общаться, - добавляет Городинский.

В 32 года Людмила Мамыкина стала заслуженной артисткой. В начале карьеры выступала на сцене Сумского театра драмы и музыкальной комедии им. Михаила Щепкина. Последние 36 лет была артисткой Винницкого областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Николая Садовского. Сыграла сотни ролей.

- Мечтала стать хирургом, чтобы спасать людей. А стать актрисой - было весело и интересно, - говорила Мамыкина.

С мужем актером Владимиром Постниковым воспитали сына Тараса. Он тоже актер. Играет в театральных постановках и снимается в кино.