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пятница, 27 сентября 2019 00:40

За 11 лет раз смогла на "скорую" дозвониться

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- В Гадаев раньше рвались. Кругом были пастбища. Люди держали коров, быков, свиней, гусей. Имели копейку. А потом, кто побогаче, покупали себе дома. Мне было не за что, то и остался в этой яме, - говорит 92-летний Антон ЧЕТВЕРТУХА. Живет в поселке Первомайское Ильинецкого района Винницкой области. Местные называют его хутором Гадаев. Здесь живут пять человек.

В Первомайское едем по грунтовой дороге. Указателей нет, пыль стоит столбом. С обеих сторон - поля с подсолнухами и кукурузой. Дальше - степь с оврагами. В одном из них в густых деревьях и кустарниках находится поселок.

Слышно, как лают собаки и кукарекают петухи. За деревянными электрическими опорами переезжаем плотину. За ней сразу видно хатку со старыми хозяйственными постройками. Здесь живет Антон Четвертуха.

- Я родом из соседнего села Городок. Сюда 25-летним в приймы пришел, - рассказывает мужчина. - Это родина покойной жены. Ее дед-поляк еще в XIX веке купил здесь землю, построил дом и начал хозяйничать. Мы в этой хижине всю жизнь прожили, родили и вырастили семерых детей. Работал ездовым в совхозе в соседнем селе Волошкове. Имею 60 лет трудового стажа.

С 2008-го у Антона Семеновича живет его старшая дочь Людмила. Раньше жила в Харькове. Свою квартиру оставила детям, а сама поехала ухаживать за отцом.

- За это время один-единственный раз смогла на "скорую" дозвониться. Хорошо, что на холме мобильный ловит, - говорит женщина.

Ближайшая соседка Антона Четвертухи, 78-летняя Мелания Ендриховская, живет в двух километрах от него. Доехать до нее машиной невозможно. Идем пешком.

Дорога заросла травой. С обеих сторон стеной растут крапива и репейник. Большинство домов снесены. Тех, которые остались, не видно за зарослями.

- Люблю цветы. Обвязывают лентой те, что нравятся, а осенью собираю с них семена, - Мелания Ивановна показывает астры, майоры и гладиолусы, которые цветут на ухоженном огороде. - Пришла сюда в невестки. Дом строили с мужем и свекром, потом вместе в нем и жили. Работала в совхозе. Коров доила, свеклу полола. До пенсии не доработала, надо было глядеть родителей. Позже заболел муж. Уже 28 лет, как его похоронила.

В Первомайское автобусы не ходят. Магазина нет.

- Хлеб сама пеку. Раньше - в печи, а теперь - в духовке. Буханки мне на пару дней хватает, - говорит Мелания Ивановна. - Сейчас у меня сын живет. Купил мотоблок. Он и транспортом служит. Ибо чем еще на хутор доберешься? Дочь из Винницы постоянно приезжает. Привозит все необходимое. Есть еще один сын. Но он не так часто бывает, имеет свою семью и заботы. Дети ждут, когда решусь к сыну в Черторию перебраться. Я все обещаю. Но, когда осенью говорю картошку в погреб заносить, понимают, что и этот год в Гадаеве буду зимовать.

На Городецкой части хутора остались только я и Антон Четвертуха, - продолжает женщина. - Еще есть Росоховатская часть. Там живут двое Заиченко. И еще один человек из Корытни здесь дом купил, хозяйствует. Вот и все жители.

Люди к нам почти не заходят. Хорошо, что выборы часто. Члены комиссии с урной приезжают, чтобы я проголосовала. В этом году трижды были.

Автор: Людмила ГЕРАСИМЧУК
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