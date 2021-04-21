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четверг, 22 апреля 2021 05:40

"Выписали. Но через полтора суток снова забрали в больницу"

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15 апреля в ритуальном зале столичной клиники "Феофания" попрощались с инженером Николаем ОНИЩЕНКО, 95 лет. Его кремировали. Прах похоронят на Байковом кладбище.

- Свекор три недели тому назад заболел коронавирусом, - рассказывает зять Сергей Леонидович. - Лежал в "Феофании". Его состояние улучшилось. Выписали. Но через полтора суток снова забрали в больницу.

Николай Онищенко был родом из села Нововасильевка Бердянского района Запорожской области. Голодомор пережил в соседнем селе Роза, куда перебрался с родителями. Окончил восемь классов школы в Бердянске. В 1943-м попал в нацистский штрафной лагерь. Через полтора года освободили американские военные.

Окончил Мариупольский металлургический институт. 25 лет работал на Луганском тепловозостроительном заводе. В августе 2014-го приехал в Киев. Жил в съемной квартире.

- В Луганске боевики разбомбили завод через дорогу от нас, - рассказывал он. -Жена испугалась. Смельчаки за 500 гривен вывезли нас под обстрелами в Счастье. Там встретил сын. Помог добраться до столицы.

Жена Онищенко 85-летняя Раиса Григорьевна болеет коронавирусом. Лечится дома. С ней воспитали сына Тараса и дочь Олесю. Есть шесть внуков.

- Свекор всегда мог сказать точное слово. Выступал с пламенными речами во время чествования памяти жертв Голодомора. Писал стихи и рисовал. Есть много его картин, - говорит Сергей Леонидович.

- Дедушка имел богатый внутренний мир. Понимал людей без слов, - говорит внучка 22-летняя Таисия. - У него был актерский талант. Жестами и мимикой показывал эмоции. К детям иногда относился строго, пытался их воспитывать. А с внуками был мягкий. Он научил нас любить.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
22
апреля

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