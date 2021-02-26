Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Папа Бенедикт XVI / Wikipedia

28 февраля 2013-го Папа Бенедикт XVI добровольно оставил престол, о чем заранее предупредил 11 февраля.

Родился Йозеф Ратцингер в 1927 году в баварском городке Марктль-ам-Инн в семье офицера полиции. В 1939-м поступил в католическую семинарию. В 1943-м был призван в армию в корпус противовоздушной обороны, а в 1944-м в вермахт. В 1945-м интернирован солдат попал в лагерь союзников.

В 1951 году мюнхенский кардинал рукоположил Ратцингера в священники. В 1953-м Йозеф защитил диссертацию о наследстве святого Августина и прославился как лучший из теологов Германии. В 1959-м стал преподавателем кафедры теологии Боннского университета.

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В 1966-м стал главным экспертом в вопросах догматической теологии в Тюбингенском университете. В 1972 в противовес антиклерикальным СМИ, заполонивших Европу, основал теологический журнал Communio, до сих пор является одним из самых популярных католических изданий мира. В 1977-м стал епископом. В том же году Папа Павел VI возвел его в сан кардинала.

Ратцингер - интеллектуал и богослов. Знает 10 языков и имеет 8 докторских степеней по теологии и философии. Убежденный консерватор. Получил прозвище "железный кардинал" из-за неприятия разводов, абортов, гомосексуальных браков, клонирования и мультикультурализма.

В 2005-м избран Папой Римским, приняв имя Бенедикта XVI. Был консервативным Понтификом по сравнению с Иоанном Павлом II. 11 февраля 2013-го объявил, что из-за ухудшения здоровья отречется от престола, что и сделал. Последний раз до этого Папа добровольно отрекся от престола в 1415 году. Сейчас ему 93 года. Живет в монастыре на территории Ватикана.