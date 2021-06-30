"Встал помыться. Упал и умер"

В бельгийском Антверпене не стало 54-летнего Василия Демьянчука из поселка Ланчин Надворнянского района Ивано-Франковской области. На заработках перенес коронавирус. После болезни у него оборвался тромб.

- Отец всю жизнь работал по миру, - рассказывает дочь 30-летняя Инна Гресько. - Обеспечил нам беззаботное детство. С мамой прожили 31 год. Называл ее "моя Марика".

- Когда говорили в последний раз, ему было плохо, - продолжает. - Болела спина и ноги. Никто из нас не мог представить, что больше не услышим отцовский голос. На следующий день вставал с постели, чтобы помыться, упал и умер. Двух младших внуков увидеть не успел.

У Василия Демьянчука остались мать, жена, две дочери, сын и шестеро внуков.