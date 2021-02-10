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четверг, 11 февраля 2021 07:35

Впервые за 24 года Украинская неделя моды прошла без зрителей

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- Из-за карантина почти год не участвовала в показах. Рада, что наконец-то вышла на подиум. Работать в пустом зале необычно. Без зрителей сложнее передавать чувства и энергию. Но это новый опыт, - говорит модель 19-летняя Полина Руденко в столичном Мистецькому арсеналі. 8 февраля здесь закончилась Украинская неделя моды.

Впервые за 24 года прошла без зрителей. Показы бесплатно транслировали в интернете.

Дизайнер София Русинович представила коллекцию в спортивном стиле. Преобладает одежда свободного покроя черных, зеленых, белых и фиолетовых цветов. Украшена люминесцентной тканью.

- Модели воплощают человека, который остался наедине с собой, - рассказывает София Русинович. - Хотела показать, что карантин - способ изолироваться и разобраться в себе. Люминесцентная ткань аккумулирует свет, а потом отдает его. Так и люди во время пандемии - накапливают информацию, а затем делятся ею в своих работах и ​​творчестве.

Турецкий дизайнер 35-летний Джихан Накар одел моделей в романтические легкие платья. Говорит, в следующем сезоне будут модны пастельные оттенки лавандового, песочного и зеленого.

- Карантин повлияет на вкусы, - говорит Накар. - Сейчас большую часть времени люди дома. Поэтому им нравится удобная одежда - спортивный крой, объемные силуэты. Но это вынужденная мода. Вскоре будут покупать другие вещи - нарядные платья, сложного кроя жакеты, брюки, которые будут идеально сидеть по фигуре. После самоизоляции захочется красоты и изысканности.

Дизайнер Иван Фролов представил наряды красного и серо-голубого цветов. Преобладают облегающие комбинезоны и узкие мини-платья. Коллекцию назвал "Лав Эйрлайнс".

- В юности понял, что ощущение влюбленности напоминает эмоции перед полетом в самолете. Те же бабочки в животе. Во время карантина этого не хватает, - говорит Фролов.

Кристина Лаптсо предлагает носить клетчатые пиджаки, жаккардовые юбки и сатиновые блузки. Советует обратить внимание на розовое и голубое. Образ следует дополнить шелковыми платками.

- После революций, переворотов, военных ситуаций и других обострений люди стараются добавить в жизнь яркие краски с помощью одежды, - рассказывает дизайнер Анастасия Иванова, 35 лет. - Так преодолевают негативные эмоции, которые пришлось пережить. Скоро в моде будут яркие цвета. Сейчас остаются и пастельные, хотя они свидетельствуют о спокойной и размеренной жизни.

Карантин уже повлиял на моду. Люди тщательно выбирают одежду. Важно не количество, а качество. Отдают предпочтение вещам из натуральных тканей и экологических материалов. Обращают внимание на то, как выглядят дома. Потому что проводят там больше времени. Необязательно носить спортивный костюм. Изящнее будет выглядеть женщина в шелковом платье с широкими рукавами и поясом - чтобы подчеркнуть талию.

Украинская неделя моды длился четыре дня. Участие в ней приняли 22 дизайнера.

Под прозрачные платья надевают кружевное белье

- Весной и летом будет модной одежда из прозрачных материалов, - рассказывает киевский дизайнер 31-летняя Алина Крак. - Например, шифоновые платья и юбки. Некоторые дизайнеры советуют носить их без подкладки - на красивое белье из кружева. В моде сетка. Платья, юбки и топы из нее надевают поверх другой облегающей одежды. Вернутся оборки и рюши. Ими украшают не только блузы и платья, но и юбки и брюки. Также - пышные рукава, полоски и яркие цвета. Самые популярные - оранжевый и розовый. Белый тоже остается. Поэтому стоит присматривать платья такого цвета. Лучше из хлопка или льна. Будут носить и платья из трикотажа, кашемира и стрейчевых тканей. Они соблазнительно облегают фигуру, дарят уют и комфорт.

С начала карантина маски были средством защиты. Теперь дополняют наряд. Некоторые дизайнеры рекомендуют подбирать их в тон одежды. Я советую контрастные. К сдержанному образу подойдет разноцветная, а яркий наряд лучше дополнить однотонной.

Автор: Марта ГАЛКА
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