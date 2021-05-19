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четверг, 20 мая 2021 00:16

Во время развода Андре Тан купил жене автомобиль

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Дизайнер 38-летний Андре ТАН развелся с женой Алиной ХАРЕЧКО, 37 лет. Супруги поженились на Мальдивах в 2012-ом. Есть дочь 4-летняяю София.

- Наша история подошла к концу. Благодарен Алине за то, что 12 лет была рядом в банкротстве и достатке, в кризисах и штиле. Все это время она была моим компасом. Безгранично верила в меня и поддерживала мои безумные идеи. Любовь прошла у нас обоих, но осталась дружба, благодарность и уважение, - говорит Андре Тан.

Алина Харечко родилась в Донецке. Имеет образование маркетолога. В Киеве основала маркетинговую школу "Би Фест". После бракосочетания с дизайнером стала директором "Академии Андре Тана". В позапрошлом году открыла в столице бутик домашней одежды. Тогда же представила первую коллекцию.

- Отношения между нами испортились после того, как Алина запустила линию одежды "Хом Вингс", - говорит Андре Тан. - Я начал рекомендовать, что и как можно сделать лучше. А она ответила, что хочет сама делать ошибки. Из-за этого возникало много ссор.

Дизайнер оставил бывшей жене дом и купил новый автомобиль. Ежемесячно выплачивает алименты на дочь.

- Почти все вещи, которые одевает София - это наряды из моих коллекций, - говорит Тан. - У моей дочери и в дальнейшем будут лучшие платья в мире. Но важно не то, как она одета, а какие будет иметь ценности и как думать. Мы с Алиной договорились, что не даем Софии смотреть телевизор. Мир она познает благодаря книгам. Уже имеет огромную библиотеку детских изданий, потому что ежемесячно покупаем их около 30 новых.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
20
мая

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