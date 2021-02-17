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четверг, 18 февраля 2021 06:25

Владимир Пидцерковный боролся с лейкемией

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Умер главный режиссер Львовского театра кукол 64-летний Владимир ПИДЦЕРКОВНЫЙ. Боролся с раком крови. Недавно заболел коронавирусом.

- У Владимира Евгеньевича была лейкемия. Он долго боролся, — рассказывает Мария Михайлик из Львовского театра кукол. — Когда проходил последнюю химиотерапию, заразился коронавирусом. Неделю лежал в больнице в тяжелом состоянии.

Главным режиссером Львовского театра кукол Владимир Пидцерковный был с 2017 года. До этого работал в Ривне и Ивано-Франковске. Поставил более 40 спектаклей.

— Мы знакомы с Владимиром Евгеньевичем с 2006-го, — рассказывает подруга Елена Хомякова, 38 лет. — Работали вместе в театре кукол в Ивано-Франковске. Был режиссером, наставником и учителем для молодых актеров. Владимир Евгеньевич всегда был человеком такта, обдуманных и глубоких решений. Руководителем с четкими принципами. Восхищал эрудированностью, чувством юмора, утонченным художественным и музыкальным вкусом. Умел из простых слов составить фразы, которые запоминались и потом не раз помогали в жизни.

У Владимира Пидцерковного остались родители, дочь и внучка.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
18
февраля

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