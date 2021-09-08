Викторию Кошель сбил автокран

Двое суток провела в реанимации хореограф 36-летняя Виктория Кошель из Золотоноши Черкасской области. Умерла 18 августа после того, как ее сбил автомобильный кран.

- Это произошло почти на пешеходном переходе. Водитель не увидел Викторию, потому что его якобы ослепило солнце. При столкновении Вику отбросило ударом. Ее доставили в реанимационное отделение. Спасти не смогли. Водителя автокрана взяли под стражу, а затем отпустили под домашний арест, - рассказывает 37-летняя Анна Петренко. - Накануне недобрых предчувствий у Виктории не было. За день до трагедии мы разговаривали по телефону и планировали работу в музыкальной школе и студии на год вперед. Спустя сутки мне позвонили и сообщили, что она попала в ДТП.

Виктория Кошель окончила Уманский педагогический университет. Преподавала спортивно-бальные танцы. Была хореографом Золотоношской музыкальной школы. Работала в студии "Мастерская хореографии". Учила танцевать детей от 4 до 18 лет.

- Виктория была спокойная, любила справедливость и жизнь. Главное для нее - семья. Также очень любила своих воспитанников, - говорит Петренко.

Викторию Петренко похоронили в селе Дубровка Золотоношского района, откуда она родом. Остались муж, сын 12-летний Игорь и дочь Юлия, 16 лет.