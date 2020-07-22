Виктор Кайнер держал 11 собак

В Виннице попрощались с 58-летним Виктором КАЙНЕРОМ. Провел в больнице пять дней. Туда попал после того, как его нашли без сознания на улице. В полиции открыли уголовное производство.

— Следствие считает, что Виктор Иванович упал. Мы же убеждены, что умер после того, как его избили, — говорит зоозащитница Руслана Кравченко. - Ему не раз угрожали, требовали, чтобы избавился от собак. Запугивали, полицию вызвали. Последнее, что он мне сказал: "Это же не собаки, а мои детки. Будем бороться за них".

Виктор Иванович работал слесарем. Некоторое время подрабатывал массажистом. В квартире держал 11 собак.

— Сначала Виктор с женой имели двух собак — мальчика и девочку. Позже родились щенки, — говорит Руслана Кравченко. — После смерти жены ему стало труднее ухаживать за животными. Поэтому начали помогать волонтеры. Сейчас все собаки находятся в частном приюте. Активно ищем для них семьи.

По словам знакомых, Виктор Кайнер был спокоен, замкнут и застенчив. Почти ни с кем не общался. Просыпался рано утром, чтобы успеть выгулять собак перед работой.

Средства на похороны Кайнера собирали активисты. После новости о его смерти, с ними связались родственники мужчины, с которыми почти не общался. Сообщили, что хотят похоронить его в родном крае - в селе Гальжбиевка Ямпольского района Винницкой области.

— Мы благодарны всем, кто присылал деньги на похороны и дальнейшее содержание его собак, — говорит Кравченко.