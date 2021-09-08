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четверг, 09 сентября 2021 07:21

Валерия Байрамова взяла на конкурс красоты 60 килограммов одежды

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В американском Майами прошел конкурс "Миссис Ворлд Интернешнл 2021". В нем приняли участие 56 женщин из 27 стран. Впервые за 15 лет победила украинка - 25-летняя Валерия Байрамов из Киева.

- Опыта участия в конкурсах красоты не было. Переживала, как найду общий язык с конкурентками. В фильмах насмотрелась, что может быть на таких мероприятиях, - рассказывает Валерия Байрамова. - Но все девушки оказались общительными. Если кто-то забывал, то можно было одолжить у кого-то. Мы переживали друг за друга. С некоторыми подружились.

Конкурс длился четыре дня. Валерия Байрамова везла два чемодана одежды по 30 кг.

- Все дни были сложные и утомительные, - говорит. - Спали по 5 часов. В шесть утра надо выглядеть так, будто уже готова к празднованию Нового года или дня рождения. За день приходилось по четыре-пять раз переодеваться, делать другой макияж и прическу. Времени было мало: пытались найти хотя бы 5 минут, чтобы перекусить или в туалет сходить.

Когда объявили, что я победила, сразу позвонила маме. Она спала, в Украине была три часа ночи. Накануне договорились - звонить по телефону только, если одержу победу. Когда мама взяла трубку, сразу спросила: "Получила корону?"

Валерия Байрамова окончила Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца. Имеет в Киеве стоматологическую клинику. Работает дантистом.

- 10 лет занималась в художественной школе. Посвятила 14 лет спортивно-бальным танцам. Пришлось их оставить, когда поступила в медицинский университет. Свободного времени не оставалось.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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