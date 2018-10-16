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среда, 17 октября 2018 07:10

Валерий Шмаров умер от рака

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— В прошлом году Валерия Николаевича уволили с должности директора Аэрокосмического института. Он эмоционально это воспринял и сразу тяжело заболел, — говорит заместитель директора Аэрокосмического института Национального авиационного университета Александр Содоренко о бывшем министре обороны и вице-премьер-министре Валерии ШМАРОВЕ. Он умер в прошлое воскресенье на 74-ом году от рака.

Валерий Николаевич родился в селе Желоба Томашпольского района на Виннитчине. Закончил Киевский техникум радиоэлектроники и университет им. Тараса Шевченко. Работал на столичном радиозаводе. Четыре года руководил Жулянским машиностроительным заводом Министерства авиационной промышленности. Был первым заместителем директора Национального космического агентства Украины.

В 1993-м стал вице-премьер-министром, через год его назначили министром обороны. Работал на этом посту до 1997-го. В 2005 году возглавил Аэрокосмический институт Национального авиационного университета.

— Свое увольнение Валерий Николаевич пытался отстоять в суде, но рассмотрение иска постоянно переносили, — рассказывают в приемной института. — Он хороший руководитель. С ним было интересно поговорить о чем угодно, но больше всего любил разговоры на исторические темы.

Мужчину похоронили 16 октября на Берковецком кладбище в Киеве. Его жена 71-летняя Ольга Викторовна — преподавательница киевского военного лицея им. Ивана Богуна. Их сын Тимур, 42 года — офицер. Дочь Екатерина умерла от рака в 2012-м. Ей тогда было 44 года.

Автор: Светлана КОРЖЕНКО
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Дата
17
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