Валентине Александренко дважды делали трепанацию

— Последние годы у жены была эпилепсия и опухоль головного мозга. Перенесла две трепанации черепа. Проходила курс лучевой терапии. Но сердце не выдержало. У нее продолжался необратимый процесс отмирания мозга. Вряд ли бы дольше прожила,- говорит киевлянин 82-летний Владимир Александренко. 23 ноября похоронил жену Валентину Петровну, 73 года.

Валентина Александренко родилась в российской Воркуте. Потом с семьей переехала в Сибирь. Впоследствии перебралась к бабушке в Крым. Там получила специальности медсестры и кулинара. Работала медсестрой в ялтинском санатории. Впоследствии переехала на Киевщину. С Владимиром Степановичем познакомилась в санатории в Конча-Заспе. Вместе прожили 23 года. Общих детей не имели. У Валентины Петровны остался сын 40-летний Игорь от первого брака и внук Павел, 20 лет.

- Более 30 лет Валентина Петровна сдавала кровь. Была заслуженным донором страны. Искренне верила, что так помогает людям, — говорит Владимир Степанович. - Имела лидерский характер. Была уверена в себе. Тяжело переживала захват Крыма Россией и войну на Донбассе. Хоть она русская, соседи называли ее "бандеровкой".

Валентину Александренко кремировали. Муж похоронит ее прах возле своих родителей на Берковецком кладбище в Киеве.