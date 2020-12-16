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четверг, 17 декабря 2020 05:20

Валентин Гафт прожил после инсульта полтора года

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15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве похоронили российского актера Валентина ГАФТА. Умер в прошлую субботу на 86-м году. Причиной стал инсульт, который перенес позапрошлым летом.

— После инсульта у мужа отняло речь, у него не работала правая рука, — говорит жена актриса Ольга Остроумова, 73 года. - Врачи обещали, что он выздоровеет, но его состояние ежедневно ухудшалось. Лишь иногда, когда просматривал свои фильмы, становилось лучше.

Валентин Гафт родился в Москве в еврейской семье. Окончил школу-студию МХАТ. Был актером московского театра "Современник". В кино сыграл более 100 ролей. Среди самых известных лент — "Здравствуйте, я ваша тетя", "Чародеи", "Мастер и Маргарита".

- Актерский труд похож и на спорт, особенно на футбол. Сколько надо готовится, чтобы, выйдя на поле, не растеряться, видеть партнера, в одну секунду поймать ситуацию. В театре нужно играть так, как будто не знаешь конца, и футболисты ведь тоже не знают, чем закончится игра, — говорил Гафт.

Был женат трижды. С балериной Инной Елисеевой имел дочь Ольгу. Она 29-летней совершила самоубийство в 2002-м. Остался внебрачный сын Вадим, 49 лет.

Валентин Гафт поддерживал аннексию Крыма и политику российского президента Владимира Путина в отношении Украины. Был внесен в базу "Миротворца".

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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