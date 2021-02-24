"В полночь набрал меня и прошипел: "Спасите"

"Сестры вышли замуж, а меня никто не берет, - пишет винничанка Галина, 24 года. - Старшая Леся вышла замуж за моряком из Турции. Полгода живет в Стамбуле. Когда он идет в плавание, Леся с детьми переезжает к нам. У младшей Иванки муж на 15 лет старше. У них есть семейный бизнес - две кофейни. Я пеку торты и пирожные на заказ. Встречалась с парнем полтора года, но он полюбил другую. Потом с ней разошелся, пробовал меня вернуть. Но я уже его не захотела. Бросил раз, и во второй раз бросит. Больше ему не верю. Нормального найти не могу. Один пьет, другого от игровых автоматов не оторвать".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото Галины. У нее длинные волосы, голубые глаза и родинка на подбородке.

- Если бы захотели, вышли бы замуж еще в прошлом году. Но боитесь рутины. В марте в вашем окружении появится человек, который перевернет представление о скучной семейной жизни. Будете чувствовать себя желанной и любимой. Он поможет вам сделать дело прибыльным. К концу года зарегистрируете отношения, а в 2022-м родите сына.

"Игорь появился в моей жизни в сентябре 2018-го, - пишет 29-летняя Ольга из Волынской области. - Ради него бросила мужа. Познакомились на работе. Служебный роман растянулся на год. Потом не выдержала, обо всем рассказала мужу. С ним осталась 5-летняя дочь. С Игорем я почувствовала себя счастливой. Он каждый день завоевывал. Мог остановиться на многолюдной улице и кричать, что любит. Но в декабре прошлого года его будто кто-то подменил. Без объяснений собрал вещи и переехал жить к другой. В ту ночь мне приснилось, что я с ним скованна наручниками. Но к нам приходит бывшая свекровь и мечом отрубает ему руку, а меня тянет за собой".

- Игорь не создан для брака и семьи. Его интересуют отношения без обязательств. Сбежал, потому что испугался ответственности. Не ищите проблему в себе. Предателем себя не считает, потому что придерживается принципа "живи здесь и сейчас". Вы чувствуете себя обманутой и брошенной. Каетесь, что разрушили брак ради удовольствия. Не сожалейте, а попытайтесь все вернуть. Бывший найдет силы простить, но готовы ли вы работать над отношениями, которые дали трещину? Больше всего боитесь одиночества и предательства. Свекровь поможет вернуться в семью.

"Два года тому назад чуть не потеряла мужа, - пишет 26-летняя Оксана из Киевской области. - Нам обоим тогда было по 24. Утром пошли на работу. Возвращаюсь вечером домой, а его нет. Телефон не берет. Обратилась в полицию. Там заявления не принимают. Говорят, ждать несколько дней. Знакомые не знают, где он. Одни говорят: "Не переживай. Может, напился. Проспится и придет". Некоторые из родственников начал подозревать, что он у любовницы. Но Олег не такой. Я ему верю. В полночь набрал мой номер и прошипел в трубку: "Спасите". Нашли его на складе, куда отвозил товар. Был без сознания. Пролежал так двое суток. Чудо, что выжил. Врачи сказали, что перенес инсульт. Едва выходила его. А теперь начали происходить странные вещи. Он прячет телефон. Поставил на нем пароль. Носит с собой, даже когда идет в туалет. Часто ездит в командировку на несколько дней. не выдержала и спросила: "У тебя есть другая?" Отрицает. Клянется, что любит только меня".

Биоэнергетик сканирует ладонью фото бородача, который тянет санки с двумя мальчиками в одинаковых шапках.

- Нет причин не верить мужу. Об измене речь не идет. Готовит для вас сюрприз. Скоро ему предложат новую работу. Сейчас проходит тестирование. Он достоин этой должности, но конкуренты тоже не слабые. Поддержите его инициативу сменить профессию и начать все с нуля. Бог дал ему шанс встать на ноги. Молодой организм быстро восстановился после инсульта. Если не хотите, чтобы это повторилось, избегайте стрессов.

"С мужем живем в браке 14 лет, - рассказывает в письме жительница Галина, 37 лет. - Есть трое детей, квартира, машина, хорошие работы. Но семейная жизнь не складывается. Меня преследует чувство, что у него есть другая. У нас четыре месяца не было секса, а он даже не смотрит в мою сторону".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото мужчины в джинсовой рубашке и женщины в льняном сарафане. Оба в солнцезащитных очках.

- Подозреваете в измене, потому что несколько лет тому назад застукали на горячем. Любовная переписка с коллегой тогда почти разрушила брак. Сейчас о служебном романе речь не идет. Нет сексуального влечения из-за проблем в бизнесе, непогашенных кредитов и круглосуточной озабоченности. Мужчина сожалеет, что пошел в аграрное дело. Но весной дела пойдут лучше. Хорошо будут продаваться семена. Летом порадуют урожаи.