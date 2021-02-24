"В полночь набрал меня и прошипел: "Спасите"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 432
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2322
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 477
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1467
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3780
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 918
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2547
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
3
5
2
2
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Интервью
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 432
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 288
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 747
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 05:55

"В полночь набрал меня и прошипел: "Спасите"

  Комментировать
 

"Сестры вышли замуж, а меня никто не берет, - пишет винничанка Галина, 24 года. - Старшая Леся вышла замуж за моряком из Турции. Полгода живет в Стамбуле. Когда он идет в плавание, Леся с детьми переезжает к нам. У младшей Иванки муж на 15 лет старше. У них есть семейный бизнес - две кофейни. Я пеку торты и пирожные на заказ. Встречалась с парнем полтора года, но он полюбил другую. Потом с ней разошелся, пробовал меня вернуть. Но я уже его не захотела. Бросил раз, и во второй раз бросит. Больше ему не верю. Нормального найти не могу. Один пьет, другого от игровых автоматов не оторвать".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото Галины. У нее длинные волосы, голубые глаза и родинка на подбородке.

- Если бы захотели, вышли бы замуж еще в прошлом году. Но боитесь рутины. В марте в вашем окружении появится человек, который перевернет представление о скучной семейной жизни. Будете чувствовать себя желанной и любимой. Он поможет вам сделать дело прибыльным. К концу года зарегистрируете отношения, а в 2022-м родите сына.

"Игорь появился в моей жизни в сентябре 2018-го, - пишет 29-летняя Ольга из Волынской области. - Ради него бросила мужа. Познакомились на работе. Служебный роман растянулся на год. Потом не выдержала, обо всем рассказала мужу. С ним осталась 5-летняя дочь. С Игорем я почувствовала себя счастливой. Он каждый день завоевывал. Мог остановиться на многолюдной улице и кричать, что любит. Но в декабре прошлого года его будто кто-то подменил. Без объяснений собрал вещи и переехал жить к другой. В ту ночь мне приснилось, что я с ним скованна наручниками. Но к нам приходит бывшая свекровь и мечом отрубает ему руку, а меня тянет за собой".

- Игорь не создан для брака и семьи. Его интересуют отношения без обязательств. Сбежал, потому что испугался ответственности. Не ищите проблему в себе. Предателем себя не считает, потому что придерживается принципа "живи здесь и сейчас". Вы чувствуете себя обманутой и брошенной. Каетесь, что разрушили брак ради удовольствия. Не сожалейте, а попытайтесь все вернуть. Бывший найдет силы простить, но готовы ли вы работать над отношениями, которые дали трещину? Больше всего боитесь одиночества и предательства. Свекровь поможет вернуться в семью.

"Два года тому назад чуть не потеряла мужа, - пишет 26-летняя Оксана из Киевской области. - Нам обоим тогда было по 24. Утром пошли на работу. Возвращаюсь вечером домой, а его нет. Телефон не берет. Обратилась в полицию. Там заявления не принимают. Говорят, ждать несколько дней. Знакомые не знают, где он. Одни говорят: "Не переживай. Может, напился. Проспится и придет". Некоторые из родственников начал подозревать, что он у любовницы. Но Олег не такой. Я ему верю. В полночь набрал мой номер и прошипел в трубку: "Спасите". Нашли его на складе, куда отвозил товар. Был без сознания. Пролежал так двое суток. Чудо, что выжил. Врачи сказали, что перенес инсульт. Едва выходила его. А теперь начали происходить странные вещи. Он прячет телефон. Поставил на нем пароль. Носит с собой, даже когда идет в туалет. Часто ездит в командировку на несколько дней. не выдержала и спросила: "У тебя есть другая?" Отрицает. Клянется, что любит только меня".

Биоэнергетик сканирует ладонью фото бородача, который тянет санки с двумя мальчиками в одинаковых шапках.

- Нет причин не верить мужу. Об измене речь не идет. Готовит для вас сюрприз. Скоро ему предложат новую работу. Сейчас проходит тестирование. Он достоин этой должности, но конкуренты тоже не слабые. Поддержите его инициативу сменить профессию и начать все с нуля. Бог дал ему шанс встать на ноги. Молодой организм быстро восстановился после инсульта. Если не хотите, чтобы это повторилось, избегайте стрессов.

"С мужем живем в браке 14 лет, - рассказывает в письме жительница Галина, 37 лет. - Есть трое детей, квартира, машина, хорошие работы. Но семейная жизнь не складывается. Меня преследует чувство, что у него есть другая. У нас четыре месяца не было секса, а он даже не смотрит в мою сторону".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото мужчины в джинсовой рубашке и женщины в льняном сарафане. Оба в солнцезащитных очках.

- Подозреваете в измене, потому что несколько лет тому назад застукали на горячем. Любовная переписка с коллегой тогда почти разрушила брак. Сейчас о служебном романе речь не идет. Нет сексуального влечения из-за проблем в бизнесе, непогашенных кредитов и круглосуточной озабоченности. Мужчина сожалеет, что пошел в аграрное дело. Но весной дела пойдут лучше. Хорошо будут продаваться семена. Летом порадуют урожаи.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В полночь набрал меня и прошипел: "Спасите"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 23572
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 12456
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 8703
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7812
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 7605
Люди
"Положили больного на телегу. Кони вязли в снегу"
"Положили больного на телегу. Кони вязли в снегу" Просмотров: 54
Андрей Мягков умер до приезда "скорой"
Андрей Мягков умер до приезда "скорой" Просмотров: 99
У Петра Сказкива был рак легких
У Петра Сказкива был рак легких Просмотров: 36
Елены Коцюбовской не стало Сретение
Елены Коцюбовской не стало Сретение Просмотров: 162
Владимир Пидцерковный боролся с лейкемией
Владимир Пидцерковный боролся с лейкемией Просмотров: 99
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 216
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть