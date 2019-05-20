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вторник, 21 мая 2019 05:31

В Грузии все спрашивали, как у нас поживает Саакашвили

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- Самое экономное путешествие было в Беларусь. Потратил 300 гривен. Из них сотню отдал за торт для дяди. Он - охотник. Готовил нам мясо бобра. Так вкусно, как свинина, - говорит 26-летний Андрей ПОВСТЯН из Черкасс. Проехал автостопом более 10 тыс. км. Посетил Таиланд, Грузию, Венгрию, Австрию, Беларусь и Польшу.

- В Минск поехали с другом на фестиваль, - продолжает Андрей. - Когда были под границей, водитель высадил. Рядом только трасса и голые поля. Издалека увидели какое-то предприятие и кукурузное поле. Там решили ночевать. Когда проснулся, меня обнюхивала овчарка. Рядом стояло трое суровых на вид мужиков, один кому-то звонил. Оказалось, мы ночевали возле складов, нас приняли за шпионов и хотели вызвать полицию. Я объяснял, что мы туристы. Друг успел поймать машину. Водитель сказал, что пока не услышит правду, не возьмет. Мужиков удалось убедить, его - тоже. Он еще полпути смеялся, когда рассказывали эту историю.

В Беларуси гостеприимные и аккуратные люди. Сами могут на клумбах в городах посадить цветы или деревья. Водитель из Бреста рассказывал, что с соседями в подъезде устроили дежурство по уборке, так как дворник не хотел.

Путешествовать автостопом Андрей Повстян начал в студенческие годы.

- Первый раз ехал автостопом с другом в Винницкую область на слет велолюбителей, - рассказывает. - Такие путешественники из вещей в путешествие берут минимум: палатка, спальный мешок, коврик, воду, немного еды, лекарства, некоторые косметические средства и минимум одежды. Рюкзак не тяжелее 10 килограммов. В дороге никогда не лгу водителям. Говорю, что еду автостопом, денег нет. Однажды сел к деду на старом "Жигуле". Он думал - заплачу. Как узнал, что денег нет, высадил на трассе.

В 2014-м Андрей Повстян вместе с девушкой 24-летней Оксаной Бабенко проехали автостопом Грузию.

- Из Борисполя полетели в Кутаиси. Из города в город переезжали автостопом, - рассказывает Оксана. - Все водители спрашивали, как в Украине поживает Саакашвили. Он в то время был губернатором Одесской области. По тону вопроса угадывали, нравился он им или нет.

В общем, побывали в 10 крупнейших городах Грузии. Сделали привал на два дня у Черного моря, нежились в термальных источниках в Боржоми, ночевали на высоте более 3 тысяч метров в палатке, чтобы увидеть, как восходит солнце над Казбеком. На гору поднимались часа четыре. На полпути была развилка. Одной дорогой идти безопаснее, но дольше, другая - крутая, но добраться до вершины можно быстрее. Мы выбрали второй. Стояла жара, мы устали. Вдруг услышали наверху какой-то шум. Думали, что начали сыпаться камни. Стало страшно. Когда отскочили с тропы в кусты, мимо пронеслось стадо лошадей.

Когда были в городке Степанцминда, на высоте 1750 метров видели православный монастырь. Помещение маленькое, внутри облупленные стены, но атмосфера сильная. Ночью храм светился, казалось, что где-то между звездами подвешен. На следующий день рядом с ним видели вертолет, разыскивал туристов, которые сорвались со скалы. За лето из грузинских гор не возвращаются более десятка человек.

В Батуми путешественников подобрал бизнесмен. В городе бесплатно поселил в свой отель.

- Абдул за 4 часа дороги дважды покормил в кафешках, раз пять рассказал свою биографию, - говорит Оксана. - Познакомил с женой и сыном, а потом нашел номер в своем отеле. Вечером повез в ресторан у моря.

На следующий день поехали в ботанический сад. Я привязала к рюкзаку маленький желто-голубой флаг. Когда стояли на остановке, возле нас остановилась машина. Водитель спросил, кто мы, откуда и куда едем. Когда подвозил в гостиницу, рассказал, что он - грузин, а его жена - украинка. Слушали в машине "Океан Эльзы".

После того Абдул проводил экскурсию по городу. Показал магазин одежды своего друга, за которым присматривал. В знак гостеприимства подарил штаны. Затем отвез нас до следующего пункта - Кобулети. На прощание сказал, что его первая любовь - из Черкасс.

"В Шри-Ланке все время просидели в отеле"

В прошлом году в марте Андрей Повстян поехал в Шри-Ланку. Когда был там, в стране было объявлено чрезвычайное положение.

- За день до нашего приезда туристы-мусульмане поссорились с местным таксистом-буддистом, - рассказывает. - Подрались. Это запустило цепную реакцию. Буддисты сожгли мусульманам прилавок, на котором они продавали сувениры, а те заложили бомбу на остановке. Властям пришлось ввести военное положение: отменить рейсы, выключить средства связи и интернет. На улицу можно было выходить только до четырех часов дня. Мы почти все время просидели в отеле. Через несколько дней вернулись домой.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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