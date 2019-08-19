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вторник, 20 августа 2019 00:41

"В будущем украинцы будут обязаны знать английский"

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Украина заняла 43-е место среди 88 стран в рейтинге уровня владения английским языком за 2018 год. Это "умеренное знание". Исследование проводит международная образовательная компания "ИФ Эдюкейшн Фирст". В 2017 году украинцы были 47-ые — знание "ниже среднего".

Лучше всего знают английский как иностранный в скандинавских и западноевропейских странах. Первые места — у Швеции, Нидерландов и Сингапура.

На уровне "умеренного знания" — белорусы и россияне. Оба знают лучше украинцев. Соседняя Польша заняла первое место в группе с "высоким знанием".

Основными "двигателями" повышения уровня английского является IТ-индустрия, реформы образования и доступность интернет-изучение языка. Неуклонно растет спрос на англоязычных специалистов, — говорит основатель онлайн-школы изучения английского языка "ИнглишДом" Максим Сундалов, 36 лет. Рассказывает о состоянии владения английским в Украине.

Как IТ-бизнес влияет на знание английского?

— В программировании работают 100 тысяч украинцев. Эти люди должны писать коды на английском, выполняют заказы для иностранцев. Ежедневно им приходится общаться — отправляют письма, учат других, презентуют проекты. Программисты хотят, чтобы специалисты их сферы все совершеннее владели английским.

В каких еще отраслях отечественные специалисты хорошо владеют этим языком?

— Теперь знание английского стало стандартным навыком, как стрессоустойчивость и коммуникабельность. При этом человек, который владеет хотя бы средним английским, оценивает себя на 10-15 процентов выше, чем претендент без языковых навыков.

Наивысший уровень знания английского среди юристов и в консалтинговых компаниях. Владение им необходимо в документообороте, в колл-центрах и логистике. Лучше всего знают менеджеры среднего и высшего звена.

Почему?

— Многие работодатели вкладывают ресурс, в частности и образовательный, только в сотрудников высшего звена. Поэтому имеем две группы работников — международные, способные к работе в любой компании, и местные неанглоязычные. Последние работают как вспомогательный персонал.

Будет ли расти уровень английского в дальнейшем?

— В целом двигаемся к глобализации в образовании. С одной стороны, есть обмен студентами с европейскими и американскими вузами. С другой, знание языка у студентов до сих пор ниже среднего. Есть надежда, что образование и бизнес вынужденно повысят владение английским в стране.

Какой уровень английского нужен украинцу, чтобы свободно общаться в англоязычной среде?

— Достаточно среднего. Знать две-три тысячи английских слов, владеть тремя временами — прошлым, настоящим и будущим. Такой человек должен уметь поддержать разговор, рассказать о событиях и опыте. Понимать и читать любые тексты. Для профессиональных бесед, деловых переписок и разговоров на более сложные темы — культурные, социальные, политические — нужен уровень выше среднего.

Чем отличается знание английского украинца и граждан других европейских стран?

— Это зависит от масштабов проникновения языка в жизнь страны. Например, Польша за два года поднялась на 10 мест в рейтинге. Там развит туризм, приезжают носители английского, европейцы, которые общаются с местными на английском. Поэтому для поляков изучение языка становится необходимостью. Рост штатов международных компаний в Польше, профессиональный, образовательный и культурный обмен повлияли на его быстрое распространение.

Чем еще?

— Главные носители английского в настоящее время — представители IТ-компаний, рекламы, бизнеса, искусства, предприниматели, студенты. Они регулярно взаимодействуют с миром, универсальный язык общения которого — английский. В странах, верхних в рейтинге, есть открытая бизнес-среда, много международных учебных программ, развитый туризм. Государство не мотивирует людей изучать английский. Оно создает среду, в которой его использование неминуемо.

Автор: Соломия ЦУРА
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