"Сын женился в 2010 году и сразу начал болеть, — рассказывает в письме хмельничанка Елена Николаевна, 67 лет. — Врачи долго не могли установить диагноз, а потом вылечить. В 43 года сына не стало. Подозреваю, что к этому причастна невестка. С ее появлением наша жизнь перевернулась с ног на голову. Осталась внучка 9-летняя Лиля. Невестка обещала, что купит для нее квартиру. Для этого собирала деньги. Выполнит обещание или обдурит?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура. Кладет правую ладонь на свадебное фото Евгения и Светланы, закрывает глаза.

— В смерти мужа жена не виновата. Заболел задолго до свадьбы. Потом недуг начал прогрессировать. Не вините невестку в потере сына. Квартиру для внучки она купит осенью. Чаще проведывайте Лилю. Вы — единственная, кто остался у нее по отцовской линии. Показывайте фотографии Евгения, расскажите, как рос и чего он достиг. Этим продлите его присутствие в жизни ребенка.

"Имею квартиру на шестом этаже, — пишет винничанка Надежда Васильевна, 81 год. — Надо мной живут квартиранты. Они шумят и будят по несколько раз за ночь. Сначала просила вести себя спокойнее, но это не помогло. Начали мне мстить, когда вызвала полицию. Залили водой, двери обрызгали чем-то черным. Как жить дальше, не знаю. Настроили против меня других соседей".

— Переедете к сыну и выставите квартиру на продажу. Другим способом покоя не найти. Из дома квартиранты не съедут, потому что скоро станут законными владельцами квартиры, которую снимают. С хозяйкой уже обсуждают условия выкупа жилья. Не корите себя. Это не стоит сил и здоровья. Скоро в жизнь вернутся мир и покой.

"В 84 года отец надумал жениться, — пишет в письме 63-летняя Елена Андреевна из Киевской области. — Сначала поставил нас перед фактом, что переезжает жить к младшей на 30 лет соседке. Потом пригласил на свадьбу. Мамы не стало 15 лет тому назад. Отец никогда не заикался, что одинок и хочет второй раз создать семью. В прошлом году в селе появилась переселенка Галя. Переехала из Донецкой области со взрослым сыном. Дом купили. Что она нашла в нашем папе, не знаю. Но вцепилась когтями и не отпускает. Ходила к ней говорить по душам. Говорю, что у нашего отца ни денег, ни дома нет. Всю недвижимость, которую имел, переписал на детей".

Присылает фото усача в вышиванке. На скамью он ставит 10-литровый бутыль с вином. Биоэнергетик зажигает свечу, обводит ею вокруг фотографии.

— Напрасно надеетесь, что отец отступит от своих намерений. Распишется в сентябре. Подозреваете, что невестка претендует на его высокую пенсию. Галина не преследует корыстных целей. Согласна на брак, потому что имеет чувства к вашему отцу. Будет ухаживать за ним и любить его, сколько хватит силы.

"Племянник по полгода не бывает дома, — рассказывает в письме 49-летняя Антонина Александровна из Полтавской области. — В позапрошлом году его жена родила. Мы с сестрой пытались вычислить, когда же она успела забеременеть. Саша был девять месяцев в Дании. Подозреваем, что не он отец ребенка. Боимся ему открыть глаза на правду. Однажды он не выдержал и признался, что знает, от кого этот ребенок, но записал его на себя. Сестра потеряла покой. Подозревает, что невестка изменяет мужу. Ночью видела, как с ее двора выходил незнакомец".

— Парень, которого видели во дворе, привозит невестке товар. Уже более полутора лет она торгует детской одеждой. Романа между ними нет. Оксана не изменяла мужу. Его накрутили слухи, которые вы с сестрой пустили по селу. Чтобы вернуть доверие между любимыми, племяннику достаточно сдать тест на отцовство.

"Сын пьет и дебоширит, — пишет 80-летняя Татьяна Николаевна из Полтавы. — Становится агрессивным. Его семья распалась. Не осознает, что является угрозой для близких. Он трижды пытался совершить самоубийство. Я боюсь, чтобы не совершил греха".

— Все станет на места, когда вылечите сына от алкозависимости. Сам со спиртным не завяжет. Хотите жить спокойно, просите родственников отвезти сына в больницу. Только специалисты помогут ему преодолеть психические расстройства и вернуться к нормальной жизни. Когда завяжет с водкой, найдет хорошую работу.