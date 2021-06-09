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четверг, 10 июня 2021 07:05

"Увидел, что я читаю. Начал кланяться"

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- Впервые о Большом гималайском пути прочитал в 2016 году. Это направление не так популярно, как Эверест. На тот момент его преодолели 60 человек, - рассказывает львовянин 41-летний Виталий Дьячук. Стал единственным украинцем, который прошел Большой гималайский путь - один из самых длинных высокогорных маршрутов в мире. Проходит через Индию, Непал, Бутан и Тибет. Его протяженность - 1,5 тыс. км.

Путешествие обошлась Виталию Дьячуку в $ 7-8 тыс. - 190-230 тыс. грн.

- Подготовка длилась почти год. Искал деньги и спонсоров. Готовиться физически было проще, потому что часто хожу в горы, - рассказывает. - В путешествие отправился сам, потому что среди близких ни у кого не было времени, да и денег. А брать в путешествие незнакомого человека не хотел. Некоторые участки маршрута вынужден был исключить. Они рассчитаны на прохождение в паре, идти там самому - самоубийство. Родные не отговаривали. Знают, если у меня в голове есть какая-то идея, все равно ее реализую. Взял стандартный перечень вещей для гор - теплую одежду, палатку, спальник, еду, коврик. Положил ледоруб. Рюкзак весил примерно 25 килограммов.

Стартовал в марте. 1,5 тыс. км пути преодолел за 72 дня.

- Зима в Непале затянулась. Снег в горах сыпал до середины мая. Попадал в лавину. Когда снег на перевалах сыплет на голову, это отнимает все силы. Были дни, когда по 5 километров проходил. Хотя при нормальной погоде преодолевал 15-20. Один из самых тяжелых участков - перевал Таши Лабста высотой 5800 метров. Нанял двух местных жителей, чтобы помогли. Перевал несложный, но опасный, так как имеет закрытые ледовые трещины, засыпанные снегом. Когда идешь, их не видно. Можно провалиться на 30 метров. Или смерть сразу или погибнешь от голода и холода, потому что выбраться не получится. Пошел с местными, чтобы подстраховаться.

Большой гималайский путь преимущественно пролегает через туристические места. Бывают и дикие регионы.

- Бывало, по три-четыре дня вообще не видел людей, - говорит Дьячук. - А когда приходил в какое-то село, поражало, что местные не испорчены массовым туризмом. Принимали гостеприимно. Часто кормили и не брали денег.

В регионе Долпо поразил случай. В селе, где остановился, у меня была свободная половина дня. Гулять на окраине сил не было. Сидел и читал книгу. К моим хозяевам пришел сосед. Увидел, что читаю. Начал кланяться. Для них умение читать - это то, что заслуживает уважения.

В горных, не туристическим регионах Непала, образ жизни такой же, как и 300-400 лет тому назад. Люди занимаются сельским хозяйством. Используют примитивное оружие. Больше всего поразил регион Верхний Мустанг. Дома трехэтажные, будто в Средневековье. На первом этаже держат скот, второй-третий - жилые помещения, очень самобытные.

В Непале Виталий Дьячук подхватил гепатит.

- Четыре-пять дней шел будто в тумане: тошнило, мучила диарея, высокая температура. Иногда падал от усталости. Местами не помню, как проходил участки. Был истощен, похудел почти на 15 килограммов. Энергии не было. Постоянно хотелось есть. Но все, что съедал, возвращалось обратно. Болезнь испортила наслаждение, когда дошел до конечной точки. Чувствовал опустошение и упадок сил. Положительных эмоций не было. Идти 72 дня без перерывов и отдыха трудно: постоянно мерзнешь, не доедаешь, болят мышцы, суставы. Путешествие перестает приносить удовольствие. Но я не жалею, что это сделал. По возвращении домой понял, что за время путешествия одичал. Потерял чувство юмора, стал агрессивен, отвык разговаривать с людьми.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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