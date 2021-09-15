Юрия Коробкина спасали две бригады медиков

Прошло девять дней по смерти бизнесмена из Винницы 64-летнего Юрия Коробкина. 24 августа оторвался тромб. За месяц до этого удалили грыжу.

- Наверное, повлиял наркоз. Две бригады его спасали, но запустить сердце не смогли, - говорит товарищ 72-летний Семен Ханук.

Юрий Коробкин был коммерческим директором общества "Южный Буг". Руководил компаниями "Медикор", "АК-Укргранит-2", "Биг Таун", Укржилсервис, "Панкор".

- Настоящих предпринимателей очень мало, а реальных - еще меньше. Юрий Коробкин был именно такой. Он понимал, что нужно все время трансформироваться. Охотно делился опытом ведения бизнеса, - говорит партнер Виктор Манин.

В 2020 году Коробкин стал советником городского головы по вопросам развития экономики громады и предпринимательства.

- Юрий еще на заре украинской независимости стал в Виннице первопроходцем в гостинично-ресторанном и торговом бизнесе. Всегда активный, неравнодушный и искренний, - говорит мэр Винницы Сергей Моргунов, 53 года.

Бизнесмен основал баскетбольный клуб "Баско". Недавно был избран председателем городской федерации баскетбола. С женой Людмилой воспитали дочь Елену и сына Николая. Внучке Алисе 14 сентября исполнился год.

- Знакома с ним лет 25. Был всегда оптимистичный и мудрый. Поразило, как воспитывал своих детей. Имея деньги, заставлял не просто работать, а тяжело работать. Чтобы знали, что благосостояние не падает с неба, - говорит профессор Виктория Родинкова.

С Юрием Коробкиным прощались в зале областной филармонии "Плеяда". Похоронили на кладбище в Пирогово рядом с отцом.