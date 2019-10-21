Юрий Зайченко умер после охоты

- В субботу он целый день был на охоте. А на следующий внезапно умер. Когда по телефону сказали об этом, долго не могла поверить. Яркий и добрый. Выглядел моложе своих лет. Его заменить невозможно, - говорит кинолог 48-летняя Лариса Борисенко о коллеге Юрии Зайченко, 54 года, из города Павлоград Днепропетровской области. Вечером 13 октября дома у него случился инфаркт.

На похороны Юрия Зайченко пришли около 300 человек.

- Никогда не видела, чтобы в нашем городе прощание было таким многолюдным, - продолжает Лариса Борисенко. - Юрий общался со многими. Консультировал их и помогал. На похороны приезжали из разных областей.

Он очень любил жизнь. Любую плохую ситуацию умел воспринимать с юмором. Был надежным другом. Любил собак. В клубе 20 лет вел секцию немецких дратхааров. Готовил их для охоты. Лет шесть назад привез из Германии пса Уфа. Дрессировали его с четырех месяцев. Получил кучу побед, стал абсолютным чемпионом породы.

У Юрия Зайченко остались сестра, жена и сын.

- Он очень любил сына Дениса, жену Оксану и тещу, - продолжает Лариса Борисенко. - Когда что-то ставил на стол от матери жены, говорил: "Вы должны это попробовать, потому что готовила любимая теща". Болел. Но никогда об этом не говорил. Всегда видела его улыбающимся.

Сын Юрия Зайченко 27-летний Денис продолжит дело отца.

- Я буду дрессировать собак, - говорит. - Он был лучшим отцом и добрым человеком, который больше всего любил свою семью.