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пятница, 18 октября 2019 05:05

Юрий Долинский выиграл 250 гривен

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- Газета выписана на меня, но квитанцию на розыгрыш призов отсылала жена. В списках победителей я первым увидел свою фамилию. Никогда не думал, что что-то выиграю, - говорит 61-летний Юрий Долинский из села Перейма Балтского района Одесской области.

"Газету по-украински" выписывает пять лет. Принимал участие в розыгрыше подарков. Получил 250 грн.

- Выписываю каждый раз на полугодие. Люблю читать о политике, - рассказывает Юрий Григорьевич. - Я всю жизнь живу в селе. После 10 классов не смог поехать учиться, потому что родители были старенькие. Работал водителем до армии. Служил в автомобильных войсках в Николаеве. Возил начальника части. Потом работал в колхозе шофером. А потом назначили завфермой. Этот пост можно приравнять к начальнику цеха. Под моим руководством работали сто человек. На ферме были дойные коровы, телята на откорм и молодняк. Работал там почти 10 лет. Затем еще четыре - учетчиком, пока не развалился колхоз.

Живет в браке с Надеждой Петровной, 59 лет.

- Надя тоже из этого села. Начали встречаться еще в армии. 21 сентября 1980 года поженились. Купили в селе небольшой старый дом. Стали строиться. В новый заселились в 1995-м. Надя работала продавцом. Имеет 28 лет стажа. Воспитали двоих детей. Сын и дочь живут в селе. Виктор работает на фермерском хозяйстве водителем. Женат. Внук Коля ходит в пятый класс. Дочь Оля - учитель начальных классов. У нее двое сыновей и дочь. Старший Саша учится в мединституте в Одессе. Меньший Женя ходит в 11-й класс. А Лизе всего 3,5 года, - говорит Юрий Долинский.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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