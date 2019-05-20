Юрий Богуцкий не вышел из комы

17 мая в Национальной филармонии Украины попрощались с экс-министром культуры Юрием БОГУЦКИМ. Умер в минувший вторник на 67-м году. Имел больное сердце. В начале весны ему сделали операцию. В последнее время был в коме.

- Хотела проведать Юрия Петровича, но знакомые сказали, что он в тяжелом состоянии. Ждала, когда ему станет лучше. Увидеться так и не успела, - говорит солистка Национальной филармонии Украины 30-летняя Ярослава Руденко.

Юрий Богуцкий родился в селе Николаевка Великолепетихского района Херсонщины. Выучился на режиссера, а затем на политолога. Возглавлял Институт культурологии Академии наук Украины. Трижды занимал должность министра культуры. Последний раз - с 2006-го по 2007-й. Любил ходить на концерты ансамбля украинского танца им. Павла Вирского и хора им. Григория Веревки.

- 10 лет назад училась в студии при хоре Веревки, - говорит Ярослава Руденко. - Когда распевалась в коридоре перед зеркалом, подошел Юрий Петрович: "Деточка, ты что, поешь? Будет из тебя артистка". Через три года я уже пела в этом хоре. Когда снова встретились с Богуцким, он меня узнал: "Приятно, что ты не протерла зря купленные мамой штаны за партой, а добилась высот". Несмотря на достижения и величие, Юрий Петрович оставался простым, доступным. Умел слушать, посоветовать и помочь.

Юрий Богуцкий был советником у Леонида Кучмы, Виктора Януковича и Петра Порошенко. Во времена президентства Виктора Ющенко - заместителем главы его секретариата.

Юрия Богуцкого похоронили на Зверинецком кладбище в столице. С женой воспитал двух дочерей - 42-летнюю Татьяну и Ольгу, 32 года.