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четверг, 20 августа 2020 05:25

Улиток готовят до трех часов

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- Едим улиток раз в неделю. Когда разрабатывали способы приготовления, делали это по несколько раз в день. Здесь важно первое впечатление. Если попробовали безвкусную улитку, больше их не захотите, - говорит киевлянка Виктория Равличенко.

Ее муж 37-летний Михаил и двое партнеров открыли улиточную ферму в селе Гореничи под Киевом. За год получают 50 т продукции. Большинство экспортируют в Европу.

- Мы с женой давно хотели работать на земле, - рассказывает Михаил Равличенко. - Пробовали птицеводство и животноводство, ставили теплицы. Но заработать не удалось. 4 года назад друг позвонил и предложил заняться улитками. Прошли обучение. Попытались вырастить моллюсков на малом участке. Все получилось. После этого распределили обязанности. Решили с женой переехать сюда. На ферме живем 2 года.

Ведет на поле площадью 2 га, где выращивают улиток. Моллюски живут под деревянными поддонами, разложенными на земле. Днем они спят, активными становятся ночью. Чтобы не выползали за территорию фермы, ограждение оборудовано электропастухами - двумя линиями с невысоким напряжением. Участок разделен на зоны для разных видов моллюсков - североафриканских и средиземноморских.

- Африканские весят от 20 до 40 граммов, средиземноморские - от 8 до 12. Первые едят из раковины, а вторых подают отдельно от панциря, - говорит Михаил. - Растут от двух месяцев до полугода. Перед выращиванием моллюсков участки засевают кормовой культурой перко. Обустраивают капельный полив, чтобы влажность была высокая. Однако затяжные дожди негативно влияют на улиток. Перестают есть, теряют вес. Для восстановления потребуется неделя. А некоторые вообще могут не вырасти.

Михаил ведет к репродукционному цеху. Температура в помещении составляет + 17...20°C, влажность - 75-100%. На стеллажах стоят миски с торфяным грунтом, в который улитки откладывают икру. Ежедневно удается собрать почти 0,5 кг.

- Улитки - гермафродиты. Во время размножения они условные "мальчики", потому обмениваются сперматозоидами, а дальше решают - стать "девушкой" или нет. Если пол не меняют, то и икру не будут откладывать. Усики, которые все считают глазами слизней, на самом деле их органы обоняния, - рассказывает Михаил.

Виктория Равличенко приглашает на террасу на дегустацию. Предлагает 4 вида фаршированных улиток - с сыром, базиликом, дижонской горчицей и чесноком.

- Их готовят от одного до 3 часов, - говорит. - Сначала варят с раковиной, затем - без нее. Для дезинфекции используют содовый раствор.

Улиток можно приобрести в магазине супругов. Одна порция из 12 фаршированных моллюсков стоит 195 грн. За 500 грн здесь можно купить полкило филе улитки. Котлета для бургера обойдется в 85 грн, 100 г улиточной икры - 990 грн.

- Хотим популяризировать гастротуризм в Украине, поэтому работаем над новыми рецептами. Наша ферма отлично подходит, чтобы посидеть на выходных с близкими в спокойном месте, попробовать улиток и насладиться видами, - говорит Михаил.

Автор: Кристина БУЦКО
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