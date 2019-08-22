Украинских политзаключенных свозят в Москву

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1656
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 2142
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1449
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2070
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1836
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2160
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2142
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5625
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2142
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 171
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 07:25

Украинских политзаключенных свозят в Москву

  Комментировать

С начала августа в Москву из разных колоний России начали свозить незаконно осужденных украинцев. В следственный изолятор "Лефортово" привезли 48-летнего Владимира Балуха, 29-летнего Александра Кольченко, 21-летнего Павла Гриба, 55-летнего Николая Карпюка и Станислава Клыха, 45 лет. Там же находятся и 24 пленных моряка.

Пленников готовят к возвращению в Украину для их дальнейшего отбывания наказания на родине, пишет российская газета "Коммерсант". Аргументируют тем, что президенты Украины и России договорились об обмене.

Заключенных могут выдать Украине для отбывания наказания, назначенного судами в России. Это регулируется конвенцией о переводе осужденных от 1987 года. Согласно ей гражданин, осужденный в другой стране, имеет право требовать вернуть его отбывать наказание в родную страну.

21 августа в "Лефортово" также перевели 50-летнего Романа Сущенко, 42-летнего Евгения Панова и Алексея Сизоновича, 63 года. Администрация следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для них. Почему их этапировали из колоний, адвокаты не знают.

Выпускать политзаключенных, по условиям Конвенции 1987 года, не получится, поскольку это легитимизирует суды оккупантов.

- Их, скорее всего, сразу выпустят, но таким образом Украина нарушит условия Конвенции, - говорит 40-летний Александр Седов, аналитик крымской правозащитной группы. - Поэтому Россия перестанет с нами сотрудничать. А там еще много пленных.

24 моряков могут обменять на пропагандиста Кирилла Вышинского. Он с мая 2018 года находится в следственном изоляторе Киева.

- Делать из людей разменную монету неправильно. Мы можем вернуть всех, кто сидит там сейчас, но Путин вновь прикажет захватить украинцев в Крыму. А где мы найдем россиян для обмена? - говорит Седов.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинских политзаключенных свозят в Москву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 29470
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 29232
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 27073
&quot;Выглядишь, как свинья&quot; - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
"Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
4
 Просмотров: 24042
&quot;Копия мама&quot;: дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
4
 Просмотров: 14625
Люди
Любовь Трачук выиграла 250 гривен
Любовь Трачук выиграла 250 гривен Просмотров: 90
Десантниками будет командовать защитник Саур-Могилы
Десантниками будет командовать защитник Саур-Могилы Просмотров: 972
"Свекровь обрадовалась, что я пошла в армию"
"Свекровь обрадовалась, что я пошла в армию" Просмотров: 288
Переселенцам и пенсионерам дадут деньги
Переселенцам и пенсионерам дадут деньги Просмотров: 387
В школах будут изучать новый предмет
В школах будут изучать новый предмет Просмотров: 18
Больше всего комментируют
9
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
3
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
Голосов: 1586
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua