Украинских политзаключенных свозят в Москву

С начала августа в Москву из разных колоний России начали свозить незаконно осужденных украинцев. В следственный изолятор "Лефортово" привезли 48-летнего Владимира Балуха, 29-летнего Александра Кольченко, 21-летнего Павла Гриба, 55-летнего Николая Карпюка и Станислава Клыха, 45 лет. Там же находятся и 24 пленных моряка.

Пленников готовят к возвращению в Украину для их дальнейшего отбывания наказания на родине, пишет российская газета "Коммерсант". Аргументируют тем, что президенты Украины и России договорились об обмене.

Заключенных могут выдать Украине для отбывания наказания, назначенного судами в России. Это регулируется конвенцией о переводе осужденных от 1987 года. Согласно ей гражданин, осужденный в другой стране, имеет право требовать вернуть его отбывать наказание в родную страну.

21 августа в "Лефортово" также перевели 50-летнего Романа Сущенко, 42-летнего Евгения Панова и Алексея Сизоновича, 63 года. Администрация следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для них. Почему их этапировали из колоний, адвокаты не знают.

Выпускать политзаключенных, по условиям Конвенции 1987 года, не получится, поскольку это легитимизирует суды оккупантов.

- Их, скорее всего, сразу выпустят, но таким образом Украина нарушит условия Конвенции, - говорит 40-летний Александр Седов, аналитик крымской правозащитной группы. - Поэтому Россия перестанет с нами сотрудничать. А там еще много пленных.

24 моряков могут обменять на пропагандиста Кирилла Вышинского. Он с мая 2018 года находится в следственном изоляторе Киева.

- Делать из людей разменную монету неправильно. Мы можем вернуть всех, кто сидит там сейчас, но Путин вновь прикажет захватить украинцев в Крыму. А где мы найдем россиян для обмена? - говорит Седов.