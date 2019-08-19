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вторник, 20 августа 2019 00:35

Учителям повысят зарплаты

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С 1 сентября учителям увеличат зарплаты. На 10% вырастет оклад у тех, кто не получил надбавку в прошлом году — педагоги дошкольного, внешкольного и профессионального образования. Деньги будут выплачивать за счет фонда зарплаты без компенсаций местным бюджетам. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 14 августа.

— Учителя высшей категории получат больше на 700-800 гривен, молодые специалисты — на 100-200, — говорит 52-летний Виктор Громовой, руководитель Центра мониторинга качества образования. — Это хорошо, но повышать зарплаты педагогам надо существеннее. Потому что у нас возникают ситуации, когда перед новым учебным годом в школах и детсадиках есть куча вакантных мест.

В мире директора и завучи получают в два-три раза больше, чем учителя высшей категории. За рубежом не принято, чтобы они имели еще полставки учителя-предметника, как в Украине. Чтобы изменить ситуацию, надо поднимать зарплату не на 10 процентов, а в два раза.

С января 2020 года на 20-70% повысят зарплаты учителям, преподавателям высших учебных заведений и воспитателям детсадиков. Изменения утвердили на заседании правительства 10 июля.

Зарплата младшего воспитателя детсадика вырастет с 4173 до 6369 грн, опытного — с 6509 до 9100 грн. Молодой учитель будет получать 7643 грн вместо 6410 грн. Выплаты учителям высшей категории повысят с 8182 до 10 500 грн.

У молодых мастеров профтехучилищ зарплата вырастет с 4540 до 7700 грн. Опытные со стажем будут получать не менее 9800 грн. Руководители кружков внешкольной работы будут получать на 1608 грн больше — минимум 5781 грн в месяц.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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