У Владимира Геляса после инсульта отняло дар речи

Во Львове не стало актера академического духовного театра "Воскресение" 58-летнего Владимира Геляса. Смерть вызвали последствия перенесенного несколько лет тому назад инсульта.

- После того, Владимир не мог говорить. Играл роли без текста, потому что физически не мог его произносить. Но зрители его любили, потому что имел выразительную фактуру, мимику, эмоцию. Перед отпуском я читала новую пьесу. Владимир зашел послушать. Это была наша последняя встреча. Впоследствии он попал в больницу и умер, - рассказывает главный режиссер театра Алла Федоришина. - Он был добрый. Всем помогал, никого не обижал. Недаром говорят - если человек полный, то и добрый.

Кроме работы в театре, Владимир Геляс снимался в кино. В частности, в фильмах "Граница" и "Благородные бродяги".

- Он - хороший партнер, всегда эмоционально играл, - говорит Федоришина. - Актером был с пеленок, потому что родился в семье режиссера и актрисы. Детство провел в театре. Любил его.

Владимира Геляса похоронили на Лычаковском кладбище. У него остались жена, четверо детей и брат.