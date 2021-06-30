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четверг, 01 июля 2021 05:01

У Владимира Богомаза случился инсульт

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Почти 50 лет выступал на сцене Киевского национального академического театра оперетты актер Владимир БОГОМАЗ, 75 лет. Его не стало 22 июня. Болел, после операции случился инсульт. Был в коме.

- Общалась с ним несколько месяцев тому назад. Он отмечал день рождения 19 апреля. Звонила поздравить. У него был довольно слабый голос. Вспоминали, как пришел в театр. Он родом из села Пашковка Нежинского района Черниговской области. Никогда не мечтал стать актером, - рассказывает театровед Екатерина Морозова.

Богомаз окончил Нежинское училище культуры. Был учеником певицы Ирины Вилинской. В театр пришел работать 11 марта 1972-го.

- Оперетта - это чрезвычайный жанр. Актерам нужно много работать над собой. Поскольку должны уметь и танцевать, и петь, еще и рассказывать смешно. Он был разный. Забывал на сцене, что он - Богомаз, а становился тем, кого играл. Умел находить философский подтекст. Принадлежал к драматическим и трагикомическим актерам. Когда только пришел в оперетту, играл высоких статных красавцев. Затем гармонично перешел на характерные роли, которые всегда придают колорит спектаклю, - говорит Морозова. - Познакомились с Владимиром Ивановичем, когда я пришла писать статью о театре. Поразил легкостью, темпераментом, юмором. Много шутил. Говорил, как важно садиться на полу фрака. Говорил, что все артисты поднимают ее, чтобы не смять. Но аристократы никогда так не делали, потому что имели много фраков.

Был женат на главном концертмейстере театра Елене Опанасенко. Воспитали дочерей Викторию и Анну.

- После смерти Богомаза жена очень переживала. Попала в больницу с инфарктом, - говорит Морозова.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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