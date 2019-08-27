У Софии Васыльцив была 17-килограммовая опухоль

В Ивано-Франковске похоронили 33-летнюю Софию ВАСЫЛЬЦИВ. В апреле после перенесенного гриппа у нее обнаружили рак. Опухоль была в брюшной полости.

Пока медики устанавливали диагноз, женщина перестала двигаться. Не могла есть, потому что опухоль перекрыла тонкий кишечник. За короткое время увеличилась в пять раз - весила 17 кг.

"Я отчаянно просила начать хоть какое-то лечение, но врачи Национального института рака отказались меня госпитализировать. Посоветовали ждать смерти", - писала София Васыльцив в социальных сетях.

Лечить женщину согласились в Киевском онкологическом центре "Клиника Спиженко". Ее положили в реанимацию и назначили шесть курсов химиотерапии. После первого она умерла.

- София была скромная, молчаливая, немного углубленная в себя, стройная девушка, - говорит знакомый Ростислав Литвин. - Была счастлива, когда у нее родилась дочь. Рассказывала мне об этом по телефону. Добавила, что больше никогда не осмелится такое повторить. Говорила: "Первого ребенка я нашла в капусте. Но больше я в ту капусту - ни ногой". Я смеялся и отвечал, что у нее еще все впереди. Но она оказалась права.

София Васыльцив работала дизайнером. У нее осталась дочь 2-летняя Екатерина.