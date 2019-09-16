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вторник, 17 сентября 2019 05:15

У Николая Токарского был сердечный приступ

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7 сентября в Мариуполе попрощались с председателем Донецкой областной организации Союза журналистов Николаем ТОКАРСКИМ. Он умер от сердечного приступа на 64-м году.

— Незадолго до смерти Николай побывал в Одессе, где рассказывал о проектах, которые наметил в областной организации Союза журналистов. В сентябре посетил праздник первого звонка в Одесском профессионально-техническом училище №3, где в свое время учился на машиниста тепловоза, — рассказывает товарищ Юрий Тарнавский. — Он был полон сил и энергии. Имел много планов и идей.

На машиниста тепловоза Николай Токарский пошел учиться после восьмого класса. Работал в локомотивной службе мариупольского предприятия "Азовсталь".

— Однажды развернул свежий номер местной газеты "Приазовский рабочий", — вспоминал Токарский. — Первым делом прочитал заметки любимой сатирической рубрики. Один из фельетонов мне не понравился. Подумал: "Я мог бы написать лучше". На следующий день прислал заметку в редакцию. Ее не напечатали, но мне пришло письмо с приглашением посетить редакционное заседание. Свой материал пришлось переписать несколько раз, но его все же опубликовали. С тех пор я стал внештатным корреспондентом.

Впоследствии Токарский получил два высших образования — журналиста и экономиста. В газете "Приазовский рабочий" работал более 20 лет. Возглавил ее в 2003-ем. Осенью 2016 года его избрали председателем Донецкой областной организации Союза журналистов.

— Николай всегда занимал принципиальную позицию по отстаиванию интересов СМИ на Донбассе и права жителей региона на получение правдивой информации, — говорит председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Николая Токарского похоронили в селе Старый Крым на Донетчине, откуда был родом. У него остались сын Станислав, дочери Наталья и Анна.

Автор: Марта ГАЛКА
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