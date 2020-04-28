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четверг, 30 апреля 2020 00:45

"У него высокая пенсия, но женщины с ним жить не хотят"

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"Дочь получила в Украине два высших образования, а работу найти не может, — пишет львовянка Ольга Леонидовна, 56 лет. — Поехала в Польшу, поступила в университет. Через полгода ее пригласили учиться в Америку. Там зарабатывает сама на себя, скоро закончит обучение, получит диплом. Хочет все бросить и вернуться в Украину, потому что здесь остался ее парень. Я люблю своего ребенка, скучаю по нему. Но убеждаю, что домой возвращаться пока не следует. У нее там будущее. А тут я ничего ей не могу дать. Работаю почтальоном на полставки".

Вкладывает в конверт фото худой и высокой шатенки, которая держит белого котенка. За спиной висит кожаный рюкзак. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, кладет на фотографию ладонь.

— Отношения с парнем скоро прекратит. Дочь узнает, что он за ее спиной встречался с другой. Будет рваться домой, чтобы быть ближе к вам. Но уже осенью получит приглашение на работу и предложение продлить визу. О перелете в Украину придется забыть на несколько лет. Будет помогать родителям деньгами. Не отказывайтесь. Заслуживаете пожить для себя.

"С мужем познакомились 23 года тому назад, — рассказывает в письме 44-летняя Александра из Хмельницкой области. — Мои и его родители были против этого брака. Считали, что мы не подходим друг другу. Он на 16 лет старше. Никого не послушав, мы узаконили отношения. Я родила троих детей. Старший сын Алексей в следующем году заканчивает университет. Начал жить с женщиной, которой 38. Она уже дважды была замужем. Имеет сына и дочь. Теперь разница в возрасте меня пугает. Не может невеста быть на 17 лет старше мужа. Он не готов стать отцом для ее детей. Вместо того, чтобы строить карьеру, работает на двух работах и деньги отдает Иванке. Муж смеется, что сын повторит нашу судьбу. Думает, мои родители нас прокляли".

Биоэнергетик достает из конверта фото Алексея и Иванны. Парень в джинсовых шортах держит на руках блондинку в тигровом купальнике. На обороте надпись: "Скадовск, 2018 год".

- Зря упрекаете сына. С этой женщиной будет чувствовать себя счастливым. Через полтора года будете нянчить внучку. Не требуйте разрыва их отношений, потому что подходят друг другу. Сын будет работать по специальности еще до окончания университета. Карьерный рост у него начнется весной следующего года. И невестка этому поспособствует. Тогда измените отношение к ней к лучшему. Поддержите детей и дайте согласие на брак.

"Сын развелся с женой, — пишет 68-летняя Анна Леонидовна из Полтавской области. — Прожили вместе 20 лет. Имеют двух сыновей. Невестка по наследству получила старый дом. Сын дом разобрал, залил свежий фундамент, привез блоки. Поехали оба на заработки. Она там вышла замуж за другого, который отсидел семь лет. У моего сына забрала все, что нажили вместе. Я с мужем давно не живу. Он ездил работать на север России. Там нажил двоих детей. 40 тысяч от меня спрятал на книжке. Все пропали. Когда поссорились, переехал к своему отцу. Женился на алкоголичке, но у нее случилась белая горячка, отняло ноги. Начал по селу искать жену. У него высокая пенсия, но женщины с ним жить не хотят. Сын поехать на заработки не может, потому что я слепну. Познакомился с двумя женщинами. Одна - моложе него. Бросила своего мужа. Приезжала к нам, но со мной общего языка не нашла. Вторая — тоже гостила. Помогала сыну по хозяйству. С какой из них у него жизнь сложится?"

— Сын женится на ровеснице. Но узаконят отношения не сразу. Будут жить в гражданском браке, хотя вам это не очень будет нравиться. Дайте детям притереться друг к другу. Имеют неприятный опыт предыдущих отношений, поэтому решиться на еще одно бракосочетание обоим будет непросто. Не упрекайте себя, что не простили мужу измену и отпустили. Отношения с ним только портили вашу жизнь. Сажайте огороды без фанатизма. Боль в суставах не даст возможности обрабатывать гектары. Прислушайтесь к сыну и поберегите ноги.

"Отец выделил мне 10 "соток" земли, начал строить дом, — рассказывает в письме житомирянин Игорь, 38 лет. — Рассчитывал, что хватит 50 тысяч долларов. Уже ушло 90, а конца-края не видно. Строители постоянно подставляют. Одни стройматериалы воруют, другие — берут задаток и исчезают. Жена не может ужиться с мамой. Ссорятся каждый день. Она уже на месяц переезжала жить к теще, забрала ребенка. Я по ним скучаю, прошу вернуться. Планирую на осень переходить в новый дом. Сделаю кухню, ванную и комнату. Чтобы закончить второй этаж, придется ехать на заработки в Польшу. Или лучше продать то, что настроил? Купить по квартире себе и на аренду. Будет за что жить и, покидать семью на полгода не придется".

Присылает фото возле двухэтажного дома из газоблоков. Усач держит на руках кудрявую девочку в джинсовом комбинезоне. Его жена одета в кожаную куртку. На лице — солнцезащитные очки.

— Продавать дом не советую. Выторгованных за него средств на две квартиры не хватит. Привыкли жить возле земли, поэтому в многоэтажке будете чувствовать себя, как в клетке. Переехать в новый дом сможете после Покрова. Ремонты растянутся еще на три года. В 2021-ом станете отцом снова. Жена родит сына.

Автор: Яна РОМАНЮК
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