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вторник, 21 мая 2019 05:21

У Яны Ласкавцевой сердце остановилось на глазах у учеников

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Учительница начальных классов 57-летняя Яна ЛАСКАВЦЕВА умерла во время урока в харьковской школе №88 им. Александра Зубарева. У нее остановилось сердце, когда ученики четвертого класса писали государственную итоговую аттестацию.

- Совсем недавно Яна Давидовна болела, - рассказывает Светлана Малахаткина, мать одного из учеников. - Болезнь перенесла на ногах. На больничный не пошла, хотела успеть подготовить учащихся к аттестации. Когда дети писали тесты, ей стало плохо. Схватилась за сердце и упала. Ей пытались оказать первую помощь, но тщетно. Когда "скорая" приехала, она уже была мертва.

Яна Ласкавцева работала учительницей более 30 лет. С мужем Владимиром Владимировичем, 60 лет, воспитала двоих детей.

- Яна Давидовна была учителем от Бога, - продолжает Светлана Малахаткина. - Умела найти общий язык с детьми и заинтересовать их обучением. Ученики ее любили, а родители уважали.

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