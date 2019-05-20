У Яны Ласкавцевой сердце остановилось на глазах у учеников

Учительница начальных классов 57-летняя Яна ЛАСКАВЦЕВА умерла во время урока в харьковской школе №88 им. Александра Зубарева. У нее остановилось сердце, когда ученики четвертого класса писали государственную итоговую аттестацию.

- Совсем недавно Яна Давидовна болела, - рассказывает Светлана Малахаткина, мать одного из учеников. - Болезнь перенесла на ногах. На больничный не пошла, хотела успеть подготовить учащихся к аттестации. Когда дети писали тесты, ей стало плохо. Схватилась за сердце и упала. Ей пытались оказать первую помощь, но тщетно. Когда "скорая" приехала, она уже была мертва.

Яна Ласкавцева работала учительницей более 30 лет. С мужем Владимиром Владимировичем, 60 лет, воспитала двоих детей.

- Яна Давидовна была учителем от Бога, - продолжает Светлана Малахаткина. - Умела найти общий язык с детьми и заинтересовать их обучением. Ученики ее любили, а родители уважали.